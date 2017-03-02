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13:54 (мск), источник: Nakanune.ru

Глава Сухого Лога покинул свой пост

Глава Сухого Лога Станислав Суханов покинул свой пост. Вопрос о его отставке был рассмотрен сегодня на заседании местной городской думы.

Эту информацию Накануне.RU подтвердили в аппарате гордумы.

Исполняющим обязанности главы назначен его первый заместитель Роман Валов.

Напомним, как сообщалось ранее, Станислав Суханов претендует на должность руководителя свердловского фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов и считается фаворитом конкурса. Итоги конкурса пока не подведены.

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