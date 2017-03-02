Глава Сухого Лога покинул свой пост
Глава Сухого Лога Станислав Суханов покинул свой пост. Вопрос о его отставке был рассмотрен сегодня на заседании местной городской думы.
Глава Сухого Лога Станислав Суханов покинул свой пост. Вопрос о его отставке был рассмотрен сегодня на заседании местной городской думы.
Эту информацию Накануне.RU подтвердили в аппарате гордумы.
Исполняющим обязанности главы назначен его первый заместитель Роман Валов.
Напомним, как сообщалось ранее, Станислав Суханов претендует на должность руководителя свердловского фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов и считается фаворитом конкурса. Итоги конкурса пока не подведены.