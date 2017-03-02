ЕП проголосовал за лишение Ле Пен парламентской неприкосновенности

Голосование проводилось путем обычного поднятия рук. «Очевидное большинство высказалось за лишение иммунитета», — объявил итоги голосования председательствующий.

За снятие иммунитета с кандидата в президенты Франции во вторник проголосовал комитет ЕП по юридическим вопросам. Во Франции Марин Ле Пен является фигурантом расследования, открытого прокуратурой Нантера в связи с фотографиями зверств ИГ (запрещена в РФ), которые политик разместила в своем Twitter. Запрос о лишении Ле Пен иммунитета был направлен французской стороной. Однако решение ЕП, как отмечают эксперты, никак не повлияет на статус политика как кандидата в президенты.

В окружении лидера партии «Национальный фронт» в постановке вопроса о лишении депутатской неприкосновенности не видят «ничего удивительного». «В преддверии выборов наши противники активизируются», — сказал РИА Новости источник в парламентской фракции Ле Пен.