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13:51 (мск), источник: РИА Новости

ЕП проголосовал за лишение Ле Пен парламентской неприкосновенности

БРЮССЕЛЬ, 2 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Европарламент (ЕП) в четверг в рамках мини-сессии в Брюсселе проголосовал за снятие парламентского иммунитета с лидера партии «Национальный фронт» и главы парламентской фракции «Европа наций и свобод» Марин Ле Пен, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: Reuters

Голосование проводилось путем обычного поднятия рук. «Очевидное большинство высказалось за лишение иммунитета», — объявил итоги голосования председательствующий.

За снятие иммунитета с кандидата в президенты Франции во вторник проголосовал комитет ЕП по юридическим вопросам. Во Франции Марин Ле Пен является фигурантом расследования, открытого прокуратурой Нантера в связи с фотографиями зверств ИГ (запрещена в РФ), которые политик разместила в своем Twitter. Запрос о лишении Ле Пен иммунитета был направлен французской стороной. Однако решение ЕП, как отмечают эксперты, никак не повлияет на статус политика как кандидата в президенты.

В окружении лидера партии «Национальный фронт» в постановке вопроса о лишении депутатской неприкосновенности не видят «ничего удивительного». «В преддверии выборов наши противники активизируются», — сказал РИА Новости источник в парламентской фракции Ле Пен.

Комментарии
4
Ольга Лысенко
А с Фийона уже сняли уже неприкосновенность, или он в очереди?
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Игорь Переделкин
Еврогеи наконец-то показали свое фашиствующее лицо и подтвердили своим поведением что поддерживают ИГИЛ. И с другой стороны стараются вывести Ле Пен из игры проталкивая своего гея на пост президента Франции. Иначе Ле Пен выйдет из еврогеевского союза став президентом. Вот и трясут своими фаберже от страха остаться без денег
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Алексей Кузнецов
Ничего страшного в снятии неприкосновенности с Ле Пен нет! В возрасте Ле Пен любая женщина была бы польщена желанием к ней прикоснуться.
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