Крымский проект резолюции ООН основан на свидетельствах крымских татар

Российская Федерация передала в ООН обращение «Къырым бирлиги» с призывом признать воссоединение Крыма с Россией не противоречащим нормам международного права, осудить блокаду Крыма и добиться отмены санкций, введенных западными странами.

«Суть в том, что мы обращаем внимание международной общественности на то, что Украина на протяжении 60 лет своего владения Крымом постоянно нарушала все права человека и права крымско-татарского народа, который вернулся в Крым, здесь проводилась дискриминационная политика, нарушались права человека, и это было на протяжении 60 лет», — сказал Умеров.