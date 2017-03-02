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13:58 (мск), источник: РИА Новости

Крымский проект резолюции ООН основан на свидетельствах крымских татар

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости. Обращение крымско-татарской общественной организации «Къырым бирлиги» в ООН должно пролить свет на факты дискриминации крымских татар в период нахождения полуострова в составе Украины, оно подтверждает факты, изложенные в проекте резолюции ООН, который подготовили власти Крыма в январе 2017 года, сказал журналистам в Симферополе заместитель председателя Общественного Совета крымско-татарского народа Энвер Кантемир-Умеров.

Российская Федерация передала в ООН обращение «Къырым бирлиги» с призывом признать воссоединение Крыма с Россией не противоречащим нормам международного права, осудить блокаду Крыма и добиться отмены санкций, введенных западными странами.

«Суть в том, что мы обращаем внимание международной общественности на то, что Украина на протяжении 60 лет своего владения Крымом постоянно нарушала все права человека и права крымско-татарского народа, который вернулся в Крым, здесь проводилась дискриминационная политика, нарушались права человека, и это было на протяжении 60 лет», — сказал Умеров.

Он отметил, что мировое сообщество должно ознакомиться с реальными фактами из жизни крымских татар в Крыму, в период, когда полуостров входил в состав Украины. Кантемир-Умеров подчеркнул, что обращение основано на показаниях свидетелей и документах.

Мы должны показать, что было на самом деле. Что именно в течение 60 лет (с 1954 года) предпринимала Украина в отношении крымских татар. Мы обратились к нашим ветеранам, у которых хранится много разных архивных материалов, насколько Украина в течение всего этого периода препятствовала восстановлению справедливости в отношении крымских татар и граждан других национальностей
Энвер Кантемир-Умеров

Нынешнее обострение ситуации на границе Крыма и Украины, в том числе провокационные действия являются следствием прошлой украинской политики — когда Киев препятствовал восстановлению прав крымских татар, считает Кантемир-Умеров.

«Выводом нашего документа станет анализ сегодняшнего состояния. Но мы относимся к последним действиям как к результату последовательных действий Украины… с целью будоражить общественность в Крыму, сея межнациональную рознь», — сказал он.

В конце 2016 года генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, осуждающую «ущемления прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей Крыма», включая «крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам». Генассамблея призвала к международному мониторингу ситуации в области прав человека в Крыму.

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