Беспилотники НАТО стали чаще летать у побережья Крыма, заявил источник

Корреспондент РИА Новости лично несколько раз наблюдал, как с авиабазы «Бельбек» и днем и ночью вылетают истребители-перехватчики в сторону моря.

«Участившиеся за последние 10 дней вылеты истребителей-перехватчиков с авиабазы “Бельбек” вызваны активизацией полетов беспилотных летательных аппаратов НАТО у воздушных границ Крыма. Дежурная смена перехватчиков Су-30СМ и Су-27 СМ постоянно находится в полной готовности, а пилоты заступают на дежурство в компенсирующих скафандрах», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что беспилотники НАТО управляются операторами из стран Средиземноморья и ведут воздушную и радиолокационную разведку вблизи воздушных границ полуострова. Используются в основном Poseidon и Global Hawk.

«Как только управляемые дроны подлетают к нашему воздушному пространству, сразу же поднимается дежурное звено истребителей-перехватчиков, которое подлетает к беспилотнику, делает несколько маневров, а затем переворачивается, демонстрируя установленные на подвесках ракеты и готовность к применению огня, после чего беспилотник тут же разворачивается и летит в противоположную сторону», — сказал собеседник агентства.