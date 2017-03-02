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14:59 (мск), источник: РИА Новости

Беспилотники НАТО стали чаще летать у побережья Крыма, заявил источник

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские истребители ПВО Су-30СМ и Су-27СМ за последние десять дней увеличили количество вылетов с авиабазы «Бельбек» в связи с активизацией полетов беспилотников НАТО у воздушных границ Крыма, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Корреспондент РИА Новости лично несколько раз наблюдал, как с авиабазы «Бельбек» и днем и ночью вылетают истребители-перехватчики в сторону моря.

«Участившиеся за последние 10 дней вылеты истребителей-перехватчиков с авиабазы “Бельбек” вызваны активизацией полетов беспилотных летательных аппаратов НАТО у воздушных границ Крыма. Дежурная смена перехватчиков Су-30СМ и Су-27 СМ постоянно находится в полной готовности, а пилоты заступают на дежурство в компенсирующих скафандрах», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что беспилотники НАТО управляются операторами из стран Средиземноморья и ведут воздушную и радиолокационную разведку вблизи воздушных границ полуострова. Используются в основном Poseidon и Global Hawk.

«Как только управляемые дроны подлетают к нашему воздушному пространству, сразу же поднимается дежурное звено истребителей-перехватчиков, которое подлетает к беспилотнику, делает несколько маневров, а затем переворачивается, демонстрируя установленные на подвесках ракеты и готовность к применению огня, после чего беспилотник тут же разворачивается и летит в противоположную сторону», — сказал собеседник агентства.

По его словам, эта ситуация показывает, что технологии «стелс» в отношении российской ПВО не работают, российские радары видят беспилотники и наводят на них истребители-перехватчики.

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