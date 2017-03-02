Губернатор Андрей Бочаров принял участие в заседании правительства РФ по вопросам подготовки к проведению сезонных полевых работ

Во многих регионах начинается новый аграрный сезон. В крестьянско-фермерских хозяйствах техника готова выйти в поля, как только позволят погодные условия.

С начала февраля зональные совещания прошли на всех территориях. Аграрии получили консультации по оформлению документов для выплат погектарной несвязанной поддержки, рекомендации по подкормке озимых, закупке семян и приобретению ГСМ. Те меры поддержки, которые оказываются сельскому хозяйству, будут предусмотрены и в этом году. Продовольственная безопасность страны обеспечивается в полном объеме. Российским сельхозтоваропроизводителям не стоит бояться отмены западных санкций — отменять их никто не собирается, — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Это создает неплохие условия для развития АПК. Волгоградская область наряду с другими аграрными субъектами в полном объеме готова к предстоящему сезону весенне-полевых работ. Глава региона Андрей Бочаров подчеркнул, во многом благодаря господдержке в области удается расширять площади орошаемых земель.

Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области: «Сельхозпроизводители высоко оценивают принятое решение по вопросам льготного кредитования. И в целях совершенствования механизма льготного кредитования, учитывая для Волгоградской области, именно для регионов с такими климатическими зонами, очень важно во время осеннего сева (это 75% будущего урожая), просим на эти цели рассмотреть возможность выделения дополнительных объемов этого вида господдержки в весенних объемах (порядка 600 миллионов рублей)».