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15:29 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Блокада Донбасса: Гройсмана призвали опубликовать постановление о товарах

Согласно данным, штаб блокады вторые сутки не имеет возможности выразить свою позицию в связи с отсутствием самого текста постановления и перечня товаров.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Организаторы торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР просят премьера Владимира Гройсмана опубликовать текст постановления правительства о порядке перемещения товаров через линию разграничения в Донбассе.

«Штаб блокады вторые сутки не имеет возможности выразить свою позицию по этому поводу в связи с отсутствием самого текста постановления и перечня товаров. Штаб блокады обращается к премьер-министру Гройсману обнародовать текст указанного постановления Кабмина», — говорится в заявлении штаба, опубликованном на странице в Facebook.

Как сообщалось, Штаб блокады ОРДЛО отказывается вести переговоры с премьер-министром.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса.

Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

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