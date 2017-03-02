Блокада Донбасса: Гройсмана призвали опубликовать постановление о товарах

«Штаб блокады вторые сутки не имеет возможности выразить свою позицию по этому поводу в связи с отсутствием самого текста постановления и перечня товаров. Штаб блокады обращается к премьер-министру Гройсману обнародовать текст указанного постановления Кабмина», — говорится в заявлении штаба, опубликованном на странице в Facebook.

Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса.

Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.