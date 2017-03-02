Ветераны конфликта на Днестре прошлись маршем

Колонна ветеранов конфликта на Днестре и военнослужащих Национальной армии (НА) сегодня, 2 марта, прошлась маршем от Площади Великого национального собрания до Мемориального комплекса «Eternitate» («Вечность»). На мероприятии присутствовали представители правительства, сообщает NOI.md.

Памятный митинг стартовал в центре Кишинёва, из-за чего дорожное движение по бульвару Штефана чел Маре в сторону сектора Ботаника было временно ограничено. В колонне прошлись ветераны военного конфликта на Днестре, родственники погибших солдат, действующие военнослужащие Национальной армии, рота почётного караула НА и должностные лица.

В процессии присутствовали высокопоставленные представители правительства, в том числе министр внутренних дел Александр Жиздан, вице-министр обороны Георге Галбура и вице-премьер по вопросам реинтеграции Георге Бэлан, а также первый президент Молдовы Мирча Снегур и директор Службы информации и безопасности (СИБ) Михай Балан. Вдоль шествия по периметру бульвара Штефана чел Маре и улицы Измаильской расположились сотрудники правоохранительных органов, которые следили за соблюдением порядка.

Колонна подошла к Мемориальному комплексу «Eternitate», где представители правительства, военного командования НА и ветераны конфликта обратились к присутствовавшим участникам митинга Министр внутренних дел, генерал Александр Жиздан отметил важность почитания памяти тех, кто отдал свои жизни за Родину. А вице-министр обороны Андрей Галбура подчеркнул, что «перед нами есть моральное обязательство перед всеми защитниками, показавшими в 1992 году самоотверженность молдавского народа в борьбе за независимость и целостность страны». Вскоре после этого Жиздан и директор СИБ Михай Балан возложили цветы к памятнику павшим в боевых действиях.

Уточним, что 2 марта 1992 года началась активная фаза вооружённого конфликта на Днестре В тот день вооружённые части по приказу властей Молдовы попытались установить контроль над 14-ой армией в Кочиерах. Приднестровская сторона оказала серьёзное сопротивление. В июле 1992 года на переговорах бывшего президента Молдовы Мирчи Снегура с бывшим президентом России Борисом Ельциным в присутствии экс-главы Приднестровья Игоря Смирнова между представителями обоих берегов Днестра было достигнуто перемирие.

Несмотря на соглашение о прекращении огня, вооружённая фаза конфликта продлилась до октября 1992 года. Боевые действия развернулись в Дубоссарах, Коржево, Кочиерах, Кошнице, Рогах, Бендерах и Варнице. В результате приднестровского конфликта погибло более 1 тыс. человек, в том числе около 400 мирных жителей. Ещё около 900 человек получили ранения. Однако эксперты настаивают на том, что потери с обеих сторон были более существенными.