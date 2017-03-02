Ветераны конфликта на Днестре прошлись маршем
В центре Кишинёва прошёл митинг в память о событиях 2 марта 1992 года, положивших начало активной фазе конфликта на Днестре.
В центре Кишинёва прошёл митинг в память о событиях 2 марта 1992 года, положивших начало активной фазе конфликта на Днестре.
Колонна ветеранов конфликта на Днестре и военнослужащих Национальной армии (НА) сегодня, 2 марта, прошлась маршем от Площади Великого национального собрания до Мемориального комплекса «Eternitate» («Вечность»). На мероприятии присутствовали представители правительства, сообщает NOI.md.
Памятный митинг стартовал в центре Кишинёва,
В процессии присутствовали высокопоставленные представители правительства, в том числе министр внутренних дел Александр Жиздан,
Колонна подошла к Мемориальному комплексу «Eternitate», где представители правительства, военного командования НА и ветераны конфликта обратились к присутствовавшим участникам митинга Министр внутренних дел, генерал Александр Жиздан отметил важность почитания памяти тех, кто отдал свои жизни за Родину. А
Уточним, что 2 марта 1992 года началась активная фаза вооружённого конфликта на Днестре В тот день вооружённые части по приказу властей Молдовы попытались установить контроль над 14-ой армией в Кочиерах. Приднестровская сторона оказала серьёзное сопротивление. В июле 1992 года на переговорах бывшего президента Молдовы Мирчи Снегура с бывшим президентом России Борисом Ельциным в присутствии
Несмотря на соглашение о прекращении огня, вооружённая фаза конфликта продлилась до октября 1992 года. Боевые действия развернулись в Дубоссарах, Коржево, Кочиерах, Кошнице, Рогах, Бендерах и Варнице. В результате приднестровского конфликта погибло более 1 тыс. человек, в том числе около 400 мирных жителей. Ещё около 900 человек получили ранения. Однако эксперты настаивают на том, что потери с обеих сторон были более существенными.