Депутаты гордумы Самары предложили уделять больше внимания вывозу снега с отдаленных районов города

Руководитель МП «Благоустройство» Алексей Власов сообщил депутатам, что работа ведется в рамках заключенного в 2014 году трехлетнего контракта. Он включает в себя расчистку улиц от снега. Однако посыпка дорог реагентами и вывоз снега финансируется в формате субсидии по итогам выполненных работ.

С 1 сентября 2016 года МП увеличило площадь обслуживаемой территории за счет отказа от услуг субподрядчиков в Куйбышевском, Красноглинском и Ленинском районах. Улучшились финансовые показатели предприятия, погашаются ранее взятые кредиты.

«Из суммы 345 млн руб. было погашено 167 млн рублей. Приобретены автогидроподъемник, пенькоуничтожитель и веткоуничтожитель деревьев. Ранее данный вид техники компания была вынуждена арендовать у частных структур», — пояснил Алексей Власов.

Однако в целом город испытывает острый дефицит коммунальной техники. По нормативам Самаре необходимо более 1000 единиц техники, а в наличии около 300, причем на работу в зимний период направлена только 221 машина.

Руководитель МП сообщил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлой зимы с улиц города было вывезено на 10 тыс. т снега больше, и на полигоны было направлено 510 тыс. т снега. При этом 84% работ выполняло муниципальное предприятие и лишь 16% субподрядчик, тогда как в прошлом году данное соотношение было 53% к 47%. Таким образом, была достигнута экономия бюджетных средств на сумму 35−37 млн рублей.

Также Алексей Власов прокомментировал уголовное дело, возбужденное в отношении МП «Благоустройство». «Вывоз снега на частный полигон дешевле за счет того, что он находится в 1 км от центральных районов, а не в 15 км, как муниципальные», — пояснил он причины использования стороннего полигона.

Депутаты сообщили, что им поступает множество жалоб от жителей на ухудшение качества уборки снега в отдаленных районах. Наблюдается сужение проезжей части из-за невывоза снега.

Алексей Власов признал данный факт недоработки. В комментарии Волга Ньюс он сообщил, что приоритет центральным районам Самары в уборке снега был сделан в связи с тем, что это «лицо города», и ситуация будет исправляться после появления дополнительной коммунальной техники.

Депутат Ирина Кочуева поинтересовалась стоимостью уборки 1 кв. м территории города и получила ответ — 8 рублей. Также она предложила привлекать к оценке качества уборке дорог общественные советы.

«И не оплачивать выполненные работы без их подписи. Подобный опыт есть в Тольятти, и о практике такой деятельности говорит губернатор Николай Меркушкин», — добавила она.

Заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов сообщил, что они готовы подписать подобное соглашение с общественностью.

В итоге заседания было принято решение создать рабочую группу представителей МП, городской администрации и думы, которая выработает предложения по усовершенствованию работы муниципального предприятия по уборке улиц Самары.

«Нам необходимо взаимодействие. Депутаты должны определить болевые точки и вместе с городом решать эти проблемы. Нужна совместная работа для того, чтобы город привести в порядок», — отметила председатель думы Галина Андриянова.

Также она сообщила, что депутатами по просьбе УК и других компаний, занимающихся уборкой снега, готовится законодательная инициатива об установке знака уборки снега и запрета парковки автомобилей на период работ. «Вопрос прорабатываем, по мере подготовки инициативы готовы решать его с Самарской губернской думой», — рассказала она.