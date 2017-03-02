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15:28 (мск), источник: РИА Новости

Путин переночует в красноярской тайге и завтра вернется в Москву

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сейчас находится в тайге, где и проведет эту ночь, утром в пятницу глава государства вернется в Москву, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Президент будет в Москве завтра с утра.

Источник: РИА Новости

«Президент будет в Москве завтра с утра. По завершении рабочей программы в Красноярске он принял решение один день провести в Сибири, в Красноярском крае, собственно, в тайге, он сейчас находится в тайге. Он прошлую ночь там переночевал, эту ночь тоже переночует в тайге, и завтра рано утром он уже вернется в Москву, где у него будет рабочий график обычный рутинный», — сказал Песков журналистам в четверг.

«Условия походные, президент, собственно, взял сутки на отдых, более подробно ничего сказать не могу», — добавил он, отвечая на вопрос, в каких условиях и как президент проводит время.

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