Путин переночует в красноярской тайге и завтра вернется в Москву

«Президент будет в Москве завтра с утра. По завершении рабочей программы в Красноярске он принял решение один день провести в Сибири, в Красноярском крае, собственно, в тайге, он сейчас находится в тайге. Он прошлую ночь там переночевал, эту ночь тоже переночует в тайге, и завтра рано утром он уже вернется в Москву, где у него будет рабочий график обычный рутинный», — сказал Песков журналистам в четверг.

«Условия походные, президент, собственно, взял сутки на отдых, более подробно ничего сказать не могу», — добавил он, отвечая на вопрос, в каких условиях и как президент проводит время.