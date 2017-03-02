Песков рассказал об отдыхе Путина в сибирской тайге
Москва. 2 марта. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин в настоящее время находится в сибирской тайге, к работе в Москве приступит в пятницу, сообщил
Москва. 2 марта. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин в настоящее время находится в сибирской тайге, к работе в Москве приступит в пятницу, сообщил
«Президент будет в Москве завтра с утра. По завершении рабочей программы в Красноярске (где в среду В. Путин знакомился с ходом подготовки к Всемирной зимней универсиаде 2019 года — ИФ) он принял решение провести один день в Сибири, в Красноярском крае», — рассказал Песков журналистам.
По словам
Завтра утром Путин вернется в Москву, где у него (продолжится) обычный, рутинный рабочий график.
На просьбу журналистов рассказать, в каких условиях отдыхает президент, Песков ответил: «Условия походные».
Путин неоднократно проводил по нескольку дней в отдаленных уголках Сибири. В 2014 году он взял выходной, чтобы отпраздновать в тайге свой день рождения. Тогда место, где отдыхал президент, находилось примерно в 300−400 км от ближайшего населенного пункта. Как рассказал потом Песков, отдых проходил «не в стационарных жилых условиях».
До этого, в 2013 году Путин отдыхал в Туве и Хакассии вместе с