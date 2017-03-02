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15:23 (мск), источник: Интерфакс

Песков рассказал об отдыхе Путина в сибирской тайге

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин в настоящее время находится в сибирской тайге, к работе в Москве приступит в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Президент будет в Москве завтра с утра. По завершении рабочей программы в Красноярске (где в среду В. Путин знакомился с ходом подготовки к Всемирной зимней универсиаде 2019 года — ИФ) он принял решение провести один день в Сибири, в Красноярском крае», — рассказал Песков журналистам.

По словам пресс-секретаря президента, «Путин сейчас находится в тайге, он переночевал там прошлую ночь и переночует эту ночь».

Завтра утром Путин вернется в Москву, где у него (продолжится) обычный, рутинный рабочий график.
Дмитрий Песков

На просьбу журналистов рассказать, в каких условиях отдыхает президент, Песков ответил: «Условия походные».

Путин неоднократно проводил по нескольку дней в отдаленных уголках Сибири. В 2014 году он взял выходной, чтобы отпраздновать в тайге свой день рождения. Тогда место, где отдыхал президент, находилось примерно в 300−400 км от ближайшего населенного пункта. Как рассказал потом Песков, отдых проходил «не в стационарных жилых условиях».

До этого, в 2013 году Путин отдыхал в Туве и Хакассии вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым и министром обороны Сергеем Шойгу.

Комментарии
10
Любовь
Я его понимаю. Тут на своей работе так наобщаешься, что потом никого не видеть не слышать не хочется. Я бы тоже в тайгу на денек, другой сбежала. А у него там заботы и проблемы в мега раз круче, чем наши.
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маугли
мишанька, миленький, поломай его...........
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Игорь Русич
неужели ради Путина медведя из берлоги выгнали, а то под елкой как то неудобно ночевать. Холодно.
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