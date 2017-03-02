Песков рассказал об отдыхе Путина в сибирской тайге

«Президент будет в Москве завтра с утра. По завершении рабочей программы в Красноярске (где в среду В. Путин знакомился с ходом подготовки к Всемирной зимней универсиаде 2019 года — ИФ) он принял решение провести один день в Сибири, в Красноярском крае», — рассказал Песков журналистам.

По словам пресс-секретаря президента, «Путин сейчас находится в тайге, он переночевал там прошлую ночь и переночует эту ночь».