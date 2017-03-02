Глава управления ЖКХ Воронежа Игорь Черенков лишился должности

Черенков останется работать в управлении, но какую должность он займет, в мэрии сказать затруднились. Ранее Алла Макеева занимала должность заместителя главы управления ЖКХ.

О смене руководителя управления ЖКХ губернатор Алексей Гордеев и мэр Александр Гусев договорились на оперативном совещании в облправительстве 27 февраля. Причиной кадровых перестановок стала ситуация с плохой очисткой крыш от наледи. При падении с кровель сосулек и глыб льда пострадали горожане.

— Мы с главой города приняли решение укрепить управление ЖКХ, сменить там руководителя. Просьба к правоохранительным органам, прокуратуре, управлению Следственного комитета помочь нам довести до конца всю цепочку ответственности, сделать так, чтобы управляющие компании понимали, что они получают деньги не просто так, а за конкретную работу, и несут ответственность и перед людьми, и перед властью, — подчеркнул Алексей Гордеев.

Также губернатор попросил силовиков «довести до конца» дела в отношении управляющих компаний, виновных в некачественной чистке крыш.

Контекст

С 16 по 26 февраля в результате падения сосулек пострадали 11 горожан. Наибольшее количество пострадавших от падения наледи медики зарегистрировали с 20 по 22 февраля. 20 февраля лед проломил козырек аптеки и засыпал женщину на улице Кольцовская. В этот же день наледь рухнула на женщину с коляской на улице Ржевская: пенсионерку госпитализировали, ребенок не пострадал. Аналогичный случай произошел 21 февраля — после падения глыбы льда на улице Плехановская врачи госпитализировали пенсионерку. Тогда же глыба упала с крыши на остановке «Проспект Труда» и отскочила от земли, задев 56-летнюю женщину, а также ее 26-летнюю дочь, которая шла с коляской. Находившийся в коляске ребенок не пострадал. Старшая из женщин получила травму головы.

Глыба льда упала на пенсионерку возле дома № 37 на улице Фридриха Энгельса и 22 января — женщина потеряла сознание, а также на 24-летнего парня на остановке «Луч» на улице 9 Января. В тот же день наледь упала на 39-летнего мужчину у дома № 61 на улице 20 лет Октября. Наконец, козырек подъезда дома № 11 по улице Ворошилова под тяжестью снега обрушился на 77-летнюю пенсионерку. После этого случая следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ) и задержали директора управляющей компании.