Климпуш-Цинцадзе сообщила, когда будет введен безвиз для Украины

Введение безвизового режима между Европейским Союзом и Украиной требует еще пяти процедурных моментов со стороны европейских институций, сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Есть еще пять процедурных моментов, которые необходимо пройти до того момента, когда мы дойдем до этого праздника подписания решения о предоставлении безвиза для Украины, как это произошло для Грузии. Это принятие решения на уровне представителей стран-членов ЕС (Coreper), где они согласуют, подтвердят результаты триалога, затем решение одного из комитетов по общественным свободам ЕП (LIBE), рассмотрение и утверждение на пленарном заседании ЕП, возвращение в Coreper и утверждение Европейским Советом», — рассказала она журналистам в четверг в Киеве.