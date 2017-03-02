Климпуш-Цинцадзе сообщила, когда будет введен безвиз для Украины
Для введения безвизового режима между ЕС и Украиной необходимо пройти еще 5 процедурных моментов со стороны европейских интситуций.
Для введения безвизового режима между ЕС и Украиной необходимо пройти еще 5 процедурных моментов со стороны европейских интситуций.
Введение безвизового режима между Европейским Союзом и Украиной требует еще пяти процедурных моментов со стороны европейских институций, сообщила
«Есть еще пять процедурных моментов, которые необходимо пройти до того момента, когда мы дойдем до этого праздника подписания решения о предоставлении безвиза для Украины, как это произошло для Грузии. Это принятие решения на уровне представителей
По словам
«Есть понимание возможного графика, он может быть сдвинут на несколько недель… Я понимаю, что это решение позитивное будет принято в отношении Украины», — отметила она.
Как сообщалось, 1 марта завершился триалог между Советом Евросоюза, Европейской комиссией и Европейским парламентом о введении ЕС безвизового режима для граждан Украины.