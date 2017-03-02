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15:52 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Климпуш-Цинцадзе сообщила, когда будет введен безвиз для Украины

Для введения безвизового режима между ЕС и Украиной необходимо пройти еще 5 процедурных моментов со стороны европейских интситуций.

Источник: Telegraf.com.ua

Введение безвизового режима между Европейским Союзом и Украиной требует еще пяти процедурных моментов со стороны европейских институций, сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Есть еще пять процедурных моментов, которые необходимо пройти до того момента, когда мы дойдем до этого праздника подписания решения о предоставлении безвиза для Украины, как это произошло для Грузии. Это принятие решения на уровне представителей стран-членов ЕС (Coreper), где они согласуют, подтвердят результаты триалога, затем решение одного из комитетов по общественным свободам ЕП (LIBE), рассмотрение и утверждение на пленарном заседании ЕП, возвращение в Coreper и утверждение Европейским Советом», — рассказала она журналистам в четверг в Киеве.

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По словам вице-премьера, оставшиеся процедурные моменты требуют согласованности во времени.

«Есть понимание возможного графика, он может быть сдвинут на несколько недель… Я понимаю, что это решение позитивное будет принято в отношении Украины», — отметила она.

Как сообщалось, 1 марта завершился триалог между Советом Евросоюза, Европейской комиссией и Европейским парламентом о введении ЕС безвизового режима для граждан Украины.

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