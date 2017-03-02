Проект Игоря Додона о внесениии поправок в Конституцию подписали 24 депутата ПСРМ
Инициативу Игоря Додона о внесении поправок в Конституцию подали в канцелярию парламента.
Инициативу Игоря Додона о внесении поправок в Конституцию подали в канцелярию парламента.
Документ, оговаривающий расширение полномочий главы государства, подписали 24
Проект поправок в Конституцию президент представил во вторник. Оговаривает он новые основания для роспуска парламента. В частности — если депутаты за год не исполнили волю народа, выраженную на референдуме. Или — если народ на референдуме проголосовал против отставки президента. Еще одно основание — если депутаты за два месяца с начала налогового года не смогли утвердить бюджет.
Сейчас основной закон оговаривает, что парламент может быть распущен после трех месяцев бездействия или в случае неспособности назначить кабмин.