Проект Игоря Додона о внесениии поправок в Конституцию подписали 24 депутата ПСРМ

Документ, оговаривающий расширение полномочий главы государства, подписали 24 депутата-социалиста. Но для регистрации нужно минимум 34 подписи. Так что депутаты ПСРМ рассчитывают на поддержку коллег из других фракций.

Проект поправок в Конституцию президент представил во вторник. Оговаривает он новые основания для роспуска парламента. В частности — если депутаты за год не исполнили волю народа, выраженную на референдуме. Или — если народ на референдуме проголосовал против отставки президента. Еще одно основание — если депутаты за два месяца с начала налогового года не смогли утвердить бюджет.

Сейчас основной закон оговаривает, что парламент может быть распущен после трех месяцев бездействия или в случае неспособности назначить кабмин.