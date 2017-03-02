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16:40 (мск), источник: Publika.md

Проект Игоря Додона о внесениии поправок в Конституцию подписали 24 депутата ПСРМ

Инициативу Игоря Додона о внесении поправок в Конституцию подали в канцелярию парламента.

Источник: Publika.md

Документ, оговаривающий расширение полномочий главы государства, подписали 24 депутата-социалиста. Но для регистрации нужно минимум 34 подписи. Так что депутаты ПСРМ рассчитывают на поддержку коллег из других фракций.

Проект поправок в Конституцию президент представил во вторник. Оговаривает он новые основания для роспуска парламента. В частности — если депутаты за год не исполнили волю народа, выраженную на референдуме. Или — если народ на референдуме проголосовал против отставки президента. Еще одно основание — если депутаты за два месяца с начала налогового года не смогли утвердить бюджет.

Сейчас основной закон оговаривает, что парламент может быть распущен после трех месяцев бездействия или в случае неспособности назначить кабмин.

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