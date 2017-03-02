Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Хождение по мукам»: Ходченкова, Чиповская и Снигирь на съемках
Порошенко придумал наказание для захвативших предприятия в ДНР
Три брата разбогатели на $28 млн, продав всего одну картину
Голодец объяснила, какая на самом деле зарплата у россиян
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Блеск и нищета: о месте «хрущевок» в истории застройки МосквыНастало время обратиться к истории и посмотреть, как появились в столице первые «хрущевки» и почему не стоит вспоминать их дурным словом
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"Он нагло стал кричать, что я виновата": Поргина об аварии
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
США боятся, что РФ соединит Тихий и Атлантический океаны – СМИ
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
16:12 (мск), источник: УНИАН

В Кремле официально подтвердили факт обсуждения Порошенко и Путиным ситуации в Авдеевке

В Кремле официально подтвердили факт обсуждения президентом Украины Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным ситуации в Авдеевке.

Источник: УНИАН

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, проводили ли президенты Украины и РФ телефонные разговоры, и почему Порошенко именно с Путиным обсуждал прекращение огня в Авдеевке.

«Сам факт прекращения огня в Авдеевке не обсуждался, имел место обмен мнениями и выражение взаимных озабоченностей в связи с эскалацией напряженности. Я могу лишь подтвердить, что действительно имели место рабочие телефонные контакты двух президентов», — сказал Песков.

При этом он не уточнил, сколько и когда было проведено таких телефонных разговоров, отметив, что их было «несколько».

Других деталей он не провел.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 марта, в пресс-службе президента Украины сообщили, что Порошенко провел две телефонные беседы с Путиным во время обострения ситуации на Донбассе.

«Во время обострения ситуации на Донбассе, для того чтобы остановить постоянные обстрелы Авдеевки и восстановить энергоснабжение города, а также, чтобы освободить заложников, в частности Олега Сенцова, Романа Сущенко, президент Украины провел два телефонных разговора с президентом России», — сообщили в пресс-службе.

Также добавили, что эти контакты состоялись в координации с европейскими партнерами по «нормандскому формату».

Кроме того, в пресс-службе отметили, что из-за того, что разговоры были безрезультатными, отдельного сообщения на сайте главы государства не было.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Российские оккупанты на админгранице с Крымом отобрали паспорт у украинца – ГПСУ
Песков рассказал об отдыхе Путина в тайге
МГУ расформировал диссовет, изучавший диссертацию Мединского
Медведев: Не стоит ожидать отмены западных санкций
На львовской шахте нашли всех находившихся под завалами горняков
Россия направила во Францию запрос о выдаче экс-банкира Пугачева
Подержанные иномарки из-за границы скоро вернутся
Тимакова отказалась комментировать публикацию о Медведеве
Спорт
Беда не приходит одна. Тюмень обобрали, гонку провалили Тюмень лишена чемпионата мира, а россиянки оказались не готовы бороться на олимпийской трассе, зато Дальмайер продолжила побеждать
Авто
Стали известны российские цены на Range Rover Velar В базовой версии новый английский внедорожник будет стоить чуть более 3,8 млн рублей
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
«Хождение по мукам»: Ходченкова, Чиповская и Снигирь на съемках В Москве прошли масштабные съемки сцен из новой экранизации романа Алексея Толстого — смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Рынок жилья Петербурга лишился трехкомнатных квартир
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Тысячи петербуржских квартир остались без покупателей
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь