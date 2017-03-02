В Кремле официально подтвердили факт обсуждения Порошенко и Путиным ситуации в Авдеевке

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, проводили ли президенты Украины и РФ телефонные разговоры, и почему Порошенко именно с Путиным обсуждал прекращение огня в Авдеевке.

«Сам факт прекращения огня в Авдеевке не обсуждался, имел место обмен мнениями и выражение взаимных озабоченностей в связи с эскалацией напряженности. Я могу лишь подтвердить, что действительно имели место рабочие телефонные контакты двух президентов», — сказал Песков.

При этом он не уточнил, сколько и когда было проведено таких телефонных разговоров, отметив, что их было «несколько».

Других деталей он не провел.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 марта, в пресс-службе президента Украины сообщили, что Порошенко провел две телефонные беседы с Путиным во время обострения ситуации на Донбассе.

«Во время обострения ситуации на Донбассе, для того чтобы остановить постоянные обстрелы Авдеевки и восстановить энергоснабжение города, а также, чтобы освободить заложников, в частности Олега Сенцова, Романа Сущенко, президент Украины провел два телефонных разговора с президентом России», — сообщили в пресс-службе.

Также добавили, что эти контакты состоялись в координации с европейскими партнерами по «нормандскому формату».