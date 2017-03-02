Врио губернатора обсудил с депутатом Госдумы пути решения проблем Прикамья

Как сообщил Дмитрий Сазонов «ФедералПресс», встреча проходила тет-а-тет.

«Это вторая уже встреча по сути, поскольку сейчас мы начинаем обсуждать предметно основные проблемы, которые есть, и встречные предложения, которые появляются. Но первая самая важная тема, которую мы обсуждали, это тема здравоохранения, поскольку есть у Максима Геннадьевича определенные видения повышения эффективности этой сферы с учетом того, что у нас очень много жалоб и по доступности медицинских услуг и по обеспечиванию лекарствами», — рассказал Сазонов.

По словам депутата Госдумы, уже готовится проект модернизации системы здравоохранения в отдаленных от центра районах. Сазонов отмечает, что если в Перми существуют хорошие медицинские центры, оснащенные достаточным количеством специалистов, то есть и такие больницы, где нет «ни ресурсов, ни людей, ни средств».

«Речь идет о том, чтобы в этой компетенции этими ресурсами из города Перми поделиться уже с больницами, которые находятся в крае. То же самое касается и территории нашего округа. Основные ресурсы остаются в Перми, а где-то ресурсов недостаточно и нужно эти ресурсы объединить. Не только финансовые, но и экспертные, и технологические ресурсы», — подчеркнул Сазонов.

Также на встрече обсуждалась покупка новых вертолетов для закрытия вопросов экстренной медицины в отдаленных районах края и вопрос, связанный с дорогами.

«Говорилось о том, что нужно решать проблему комплексно. Если мы делаем больницу, то нужна дорога, чтобы скорость доставки в больницу возрастала, чтобы не ехали часами», — пояснил депутат.

«ФедералПресс» ранее писал, что в минувшую среду глава Прикамья Максим Решетников посетил Городскую клиническую больницу № 4 в Перми и заявил о необходимости передачи высокого уровня медицинского обслуживания в сельские территории Прикамья.