Бывший глава теруправления Росимущества вернулся на прежнее место работы

По данным сайта ведомства, он вновь чистится заместителем руководителя. Господин Пивненко курирует отдел коммерческого и некоммерческого сектора, приватизации и перераспределения имущества РФ, отдел контроля, землеустройства, разграничения, регистрации земель и объектов недвижимости, отдел управления и распоряжения землями и федеральным имуществом.



28 марта 2016 года Росимущество назначало на пост врио руководителя прикмского ТУ Дениса Пивненко, бывшего зама в волгоградском ведомстве. Это назначение вызвало серьезный конфликт нового и.о. главы с подчиненными. От них поступило сразу несколько жалоб в правоохранительные органы с просьбой проверить его действия. Сам он в ответ отстранил на месяц четырех ведущих сотрудников управления. В итоге центральный аппарат решил прекратить конфликт — контракт господину Пивненко не было продлен. С 15 февраля 2017 года новым руководителем ТУ сроком на один год назначен Денис Молодых, в прошлом замминистра транспорта края.