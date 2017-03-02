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16:15 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов уволил командира полка Народного ополчения Крыма Турчаненко

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов уволил командира полка Народного ополчения РК Сергея Турчаненко. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале крымского правительства.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в документе, Турчаненко покинет пост в связи с принятием решения о прекращении трудового договора.

«Освободить Турчаненко Сергея Анатольевича от должности начальника (командира полка) Государственного казенного учреждения Республики Крым «Крымский республиканский штаб Народного ополчения народной дружины Республики Крым», — следует из распоряжения.

Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), 23 февраля 2014 года были сформированы первые десять рот с четкой иерархией, куда вошли ветераны боевых действий в Афганистане, бывшие военнослужащие, казачество. В рядах Народного ополчения Крыма — порядка 500 человек.

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