СК не стал возбуждать уголовное дело в отношении экс-лидера пермских справороссов Дарьи Эйсфельд

С заявлением на имя руководителя СУ СК РФ Марины Заббаровой в начале декабря обратился сотрудник аппарата реготделения Сергей Агеев. В своем заявлении господин Агеев указывал, что в 2016 году на счёт реготделения было перечислено 9 млн руб., которые должны были в том числе пойти и на выплату зарплаты работникам.

По словам заявителя, последняя выплата ему была произведена 3 октября, но вместо погашения задолженности по зарплате сотрудников госпожа Эйсфельд гасила долги перед организациями, входящими в холдинг «АктивМедиа» (ЗАО «Эхо», ООО «КП-Прикамье», ООО «УТВ-Медиа», ООО «Медиа-логистика») за информационные и рекламные услуги.



В ходе проверки было установлено, что Дарья Эйсфельд являлась руководителем реготделения на общественных началах, зарплату или иное вознаграждение за это не получала, поэтому не имела корыстной заинтересованности в задержке зарплаты. Оплачивая задолженность по ранее заключенным договорам со СМИ, действовала в интересах партии. На этом основании СУ СК РФ было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Сама госпожа Эйсфельд отказалась от комментариев по этому поводу.



Напомним, Дарья Эйсфельд возглавляла реготделение «Справедливой России» с декабря 2015 года по ноябрь 2016 года, когда ее избрали сопредседателем пермского отделения ОНФ и она была вынуждена сложить с себя полномочия главы пермских справороссов.