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16:25 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Гонтарева получила от МВФ финальную версию меморандума

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что получила от Международного валютного фонда финальную версию обновленного меморандума о сотрудничестве, который оговаривает дальнейший перечень реформ для получения очередного кредитного транша.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Вчера я получила финальную версию меморандума от МВФ», — цитирует Гонтареву агентство УНИАН. Она также ожидает, что подписание документа состоится в ближайшее время.

По ее словам, если документ будет подписан сегодня, то совет директоров МВФ может собраться для рассмотрения украинского вопроса 19 апреля, а если подпишут чуть позже, то соответственно изменится и дата заседания совета директоров.

Киев рассчитывал подписать меморандум с МВФ в феврале, но это решение откладывалось.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

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