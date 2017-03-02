Чебан поднял на смех либералов: Киртоакэ говорит одно, его фракция делает другое

Так, при голосовании за отмену решений о предоставлении в аренду некоторых участков земли фракция ЛП не высказалась за, несмотря на то, что ранее генпримар Дорин Киртоакэ распорядился приостановить эти решения:

Генеральный примар распорядился о приостановке решений о выделении этих участков, признав, что они были выданы незаконно, а вы идете против него. Похоже, вы не проводите консультации внутри фракции ЛП. Прежде чем приходить сюда, сначала выработайте общую позицию, а то получается — примар аннулирует, а фракция ЛП хочет голосовать против, — сказал социалист.

Чебан также отметил, что незаконность решений о выделений этих участков в аренду уже доказана, а бюджет муниципия понес ущерб в миллионы леев.

По данному случаю заведено уголовное дело в прокуратуре. Бюджет муниципия лишился 7,5 миллионов леев. Это средства, которые не пошли на компенсации, на троллейбусы, на дороги. Это беззаконие, которое должно быть остановлено, — заявил он.