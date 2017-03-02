Россия не принимала решения по бойкоту «Евровидения-2107» в Киеве — Кремль
У Кремля нет позиции по вопросу бойкотирования Россией международного песенного конкурса «Евровидение-2017», который состоится в мае в Киеве.
У Кремля нет позиции по вопросу бойкотирования Россией международного песенного конкурса «Евровидение-2017», который состоится в мае в Киеве.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал
«У Кремля нет
При этом он подчеркнул, что, с учетом места проведения этого конкурса и «возможных проблем с безопасностью и недружественным отношением», определенный «повод для озабоченностей очевиден».
Песков добавил, что решения по этому вопросу не принимались.
Справка УНИАН. 62-й международный песенный конкурс «Евровидение» весной 2017 года примет столица Украины. Свое участие в конкурсе подтвердили 43 страны. Это рекордное количество участников за всю историю «Евровидения» повторялась всего дважды — в 2008 и 2011 годах. Главной ареной песенного конкурса избран Международный выставочный центр. Полуфиналы «Евровидения-2017» в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал — 13 мая.