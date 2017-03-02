Парламент Молдовы остался без депутата
КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Парламент Молдовы на очередном заседании в четверг утвердил уход из высшего законодательного органа страны Кирилла Лучинского.
КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Парламент Молдовы на очередном заседании в четверг утвердил уход из высшего законодательного органа страны Кирилла Лучинского.
В минувшую среду Лучинский, прошедший в парламент по спискам
Он объяснил свое решение тем, что занимается неким медиапроектом и поэтому «не хочет нанести ущерб имиджу ЛДПМ».
Согласно электоральному списку ЛДПМ на парламентских выборах 30 ноября 2014 года, место Лучинского в парламенте должен занять преподаватель истории, менеджер ООО «Plai-Mereni» Александру Барбарошие.
Фракция ЛДПМ в парламенте Молдовы состоит из 10 депутатов.