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16:57 (мск), источник: Sputnik.md

Парламент Молдовы остался без депутата

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Парламент Молдовы на очередном заседании в четверг утвердил уход из высшего законодательного органа страны Кирилла Лучинского.

Источник: Sputnik.md

В минувшую среду Лучинский, прошедший в парламент по спискам Либерально-демократической партии, объявил о том, что сдает мандат депутата и выходит из политформирования.

Он объяснил свое решение тем, что занимается неким медиапроектом и поэтому «не хочет нанести ущерб имиджу ЛДПМ».

Согласно электоральному списку ЛДПМ на парламентских выборах 30 ноября 2014 года, место Лучинского в парламенте должен занять преподаватель истории, менеджер ООО «Plai-Mereni» Александру Барбарошие.

Фракция ЛДПМ в парламенте Молдовы состоит из 10 депутатов.

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