В Беларуси 1,5% вакансий — с зарплатой свыше Br1065

Исходя из сведений нанимателей, в республике на начало марта текущего года удельный вес свободных рабочих мест с зарплатой от Br966 до Br1065 составлял 0,8%, с зарплатой от Br866 до Br965 — 1,3%. Доля вакансий с зарплатой от Br766 до Br865 была 3%, от Br666 до Br765 — 3,8%, от Br566 до Br665 — 7,6%, от Br466 до Br565 — 15%, от Br366 до Br465 — 20%, от Br266 до Br365 — 28,6%. В министерстве констатировали, что по сравнению с началом января нынешнего года структура вакансий по уровню предлагаемой заработной платы несколько улучшилась.

Предлагаются и возможности приработка для совместителей и тех, кто хочет трудиться неполный рабочий день. Таких вакансий насчитывалось на начало марта 18,5% от общего числа свободных рабочих мест — с оплатой труда до Br265 (ниже минимальной заработной платы, установленной Советом Министров с 1 января 2017 года).

Всего в общереспубликанском банке вакансий содержится свыше 41,7 тыс. свободных рабочих мест.

На информационном портале госслужбы занятости есть вакансии с довольно высокой заработной платой. Так, ИООО в Минске ищет директора и предлагает кандидату на эту должность зарплату Br7465 в месяц. Несколько дней назад появилась вакансия заместителя директора ООО в столице — претендент может рассчитывать на зарплату Br6328. Авиакомпания заинтересована в приеме на работу командира (пилота, летчика) воздушного судна с уровнем оплаты в Br6000. Коммерческой логистической компании в Смолевичском районе требуется гендиректор — предлагается зарплата в Br5000.