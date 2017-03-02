Порошенко объявил всеукраинский траур из-за трагедии на львовской шахте

Об этом сообщил в четверг, 2 марта, пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

«Президент Украины объявил всеукраинский траур из-за трагедии на Львовщине. Соответствующий указ подписан сегодня», — написал г-н Цеголко в Фейсбуке.

Также Петр Порошенко поручил Кабинету министров провести проверку всех угледобывающих предприятий Украины по обеспечению средствами и соблюдению норм безопасности производства.

Как сообщал НБН, 2 марта на шахте № 10 «Степовая» в селе Глухов (Сокальский район, Львовская область) произошли взрыв и обрушение породы. В результате погибли восемь горняков, шестеро получили травмы.