Порошенко объявил всеукраинский траур из-за трагедии на львовской шахте
Президент Украины Петр Порошенко объявил всеукраинский траур
Президент Украины Петр Порошенко объявил всеукраинский траур
Об этом сообщил в четверг, 2 марта,
«Президент Украины объявил всеукраинский траур
Также Петр Порошенко поручил Кабинету министров провести проверку всех угледобывающих предприятий Украины по обеспечению средствами и соблюдению норм безопасности производства.
Как сообщал НБН, 2 марта на шахте № 10 «Степовая» в селе Глухов (Сокальский район, Львовская область) произошли взрыв и обрушение породы. В результате погибли восемь горняков, шестеро получили травмы.
На место происшествия вылетели