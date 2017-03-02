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17:18 (мск), источник: Вести Иркутск

Новый ФОК построят в Ленинском районе Иркутска. И закупят для города 40 автобусов до конца года

40 новых муниципальных автобусов большой вместимости закупят для Иркутска до конца года. Они будут работать на самых востребованных маршрутах. Например, из центра на авиазавод и в Ново-Ленино. Об этом на встрече с жителями района заявил мэр города.

По словам Дмитрия Бердникова, Ленинской район уже можно назвать одним из самых благоустроенных. В планах — дальнейшая реконструкция дорог, освещения улиц и дворов. Возведение и ремонт кортов, детских и спортивных площадок на улицах Тельмана, Пржевальского, Украинской, Сибирских Партизан.

— У нас есть проекты простых, но доступных спортивных сооружений. ФОКов так называемых. Вот один мы построим уже зимой здесь, в Ленинском районе, силами нашего УКСа, он быстровозводимый. Это будет нормальный муниципальный ФОК, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

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