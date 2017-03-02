Новый ФОК построят в Ленинском районе Иркутска. И закупят для города 40 автобусов до конца года

По словам Дмитрия Бердникова, Ленинской район уже можно назвать одним из самых благоустроенных. В планах — дальнейшая реконструкция дорог, освещения улиц и дворов. Возведение и ремонт кортов, детских и спортивных площадок на улицах Тельмана, Пржевальского, Украинской, Сибирских Партизан.

— У нас есть проекты простых, но доступных спортивных сооружений. ФОКов так называемых. Вот один мы построим уже зимой здесь, в Ленинском районе, силами нашего УКСа, он быстровозводимый. Это будет нормальный муниципальный ФОК, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.