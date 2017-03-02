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17:48 (мск), источник: Volga News

Губернатор обсудил с руководством «Регион-нефти» планы по увеличению добычи «черного золота»

В четверг, 2 марта, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с руководством компании «Регион-нефть». Стороны обсудили итоги работы нефтедобывающей компании за 2016 год и ближайшие планы по развитию.

Глава «Регион-нефти» Алексей Тайдаков рассказал губернатору о том, что с 2013 года компания почти в три раза увеличила добычу «черного золота» на месторождениях Самарской области.

Выручка с того времени выросла с 1,7 млрд до 5,5 млрд рублей, соответственно, в несколько раз увеличились и налоговые отчисления компании в областной бюджет.

«В 2013 года мы перечислили в областную казну 49 млн рублей налогов. А в 2016 году — уже 439 млн рублей. В 2017 году эта сумма увеличится еще: мы настроены на серьезную работу и на увеличение объемов добычи», — пояснил Алексей Тайдаков.

Большой объем средств компания направляет на геологоразведочные работы, которые в будущем позволят нарастить ресурсную базу и обеспечить стабильную работу. Алексей Тайдаков добавил, что в 2017 году штат компании увеличится до 180 человек, а средняя зарплата, которая сейчас составляет 45 тыс. руб., будет проиндексирована.

Также глава региона и руководство «Регион-нефти» обсудили вопрос предоставления земельных участков для геологоразведки и бурения новых скважин. Некоторые собственники таких участков нередко завышают цены на свои владения.

Николай Меркушкин отметил, что областное правительство готово оказать содействие компании в этом вопросе, тем более что уже разработаны конкретные механизмы взаимодействия, в частности, с владельцами фермерских хозяйств.

«Мы будем принимать меры для того, чтобы решить эти вопросы. Понятно, что цена участков должна быть рыночной. Вы перечисляете в бюджет сотни миллионов рублей, активно развиваетесь, и в будущем налоговые отчисления вашей компании увеличатся. Для нас это очень важно», — подытожил глава региона.

Также стороны достигли договоренности, что «Регион-нефть» перестелет футбольный газон на центральном стадионе Сызрани «Кристалл», который является домашней ареной ФК «Сызрань-2003».

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