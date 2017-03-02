Минстець готовит «черный список» антиукраинских сайтов

Об этом на пресс-конференции сообщил глава министерства Юрий Стець, передают «Українські новини».

«В ближайшие две недели я хотел бы, чтобы он принес на экспертный совет при Министерстве информполитики, куда входят медиаэксперты и общественные деятели, перечень сайтов, которые должны быть закрыты», — сообщил он.

В частности, в качестве примера был приведен сайт «Русская весна».

По его словам, данный перечень будет обсужден со Службой безопасности Украины и в самом экспертном совете.

После этого Мининформполитики будет искать механизм для их закрытия.

«Есть одна проблема: ни в одном законе Украины не описан механизм, как на это реагировать», — добавил Стець.

Он подчеркнул, что, скорее всего, закрытие сайтов будет осуществляться через суд.

Также Стець отметил, что необходимо предусмотреть изменения в закон, чтобы была возможность более оперативно реагировать на сайты, угрожающие информбезопасности.

Министр подчеркнул, что экспертный совет — это тот инструмент, который не должен допустить цензуры.

Как сообщал Обозреватель, в конце февраля президент Петр Порошенко одобрил доктрину информбезопасности Украины.

В ней содержится поручение Министерству информполитики проводить мониторинг средств массовой информации и общедоступных ресурсов Интернета для выявления информации, запрещенной в Украине, а также поручение СБУ проводить мониторинг отечественных и зарубежных СМИ для выявления угроз нацбезопасности.