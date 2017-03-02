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18:23 (мск), источник: Sputniknews.kz

Пропаганда госполитики обходится Казахстану дороже социальной сферы

АСТАНА, 2 мар — Sputnik. Правительство Казахстана ежегодно тратит более 45 миллиардов тенге на проведение государственной информационной политики.

Источник: Sputniknews.kz

При этом зачастую расходы на информполитику или пропаганду превышают финансирование других социально важных статей бюджета, указал в своей аналитике белорусский эксперт, экономист Владимир Ковалкин.

Ковалкин специализируется на анализе госбюджета в Беларуси, но, по его словам, бюджеты почти всех стран строятся по единым принципам, не сложно сопоставить статьи расходов и обозначить риски.

Эксперт указал на Индекс восприятия коррупции. По данным международной организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру Transparency International, Россия, Беларусь и Казахстан находятся в зоне высокого риска. В настоящее время Казахстан занимает 131 строчку в рейтинге.

Чем выше коррупция, тем хуже дела обстоят со свободой слова и прессы. В отношении СМИ у стран с высоким риском наблюдаются два риска, особенно в отношении расходования средств налогоплательщиков.
Владимир Ковалкин

Первый — «разбазаривание» денег налогоплательщиков, прямая коррупция и ситуация, когда бюджетные деньги расходуются не эффективно, то есть выделяются, а продукт или услуга не оказываются либо они такого качества, что конечный клиент — гражданин — его и потреблять не хочет.

Второй риск — желание политиков и чиновников «оседлать прессу» и передать информацию так, чтоб власти выглядели выгодно. Тогда информполитика превращается в пропаганду. Это ключевое отличие — когда мы даем объективную информацию или стараемся как-то приукрасить реальность в чью-либо пользу, считает эксперт.

Чтобы наглядно показать, что это означает, Ковалкин использовал «метод 38 попугаев», — сопоставив различные статьи в той или иной сфере с расходами на информационную политику. Простыми словами, в Казахстане на освещение развития языка тратится денег больше, чем на само развитие языка.

«Я сопоставил госрасходы по разным статьям, чтобы люди поняли, что с чем соотносится, поскольку гражданине в своей жизни мало оперирует миллионами и миллиардами — им не понятно. А вот когда вы можете увидеть, сопоставить расходы на образование с расходами на информполитику (48 миллиардов тенге), становится понятно, сколько можно было бы отправить в школы или на здравоохранение, и на сколько это соотносится с затратами на пропаганду», — заявил экономист.

Так, расходы на дошкольное образование в Казахстане в 2016 году составили 116 миллиардов тенге, на помощь онкобольным — 8 миллиардов тенге, соцобеспечение сирот — 10 миллиардов тенге, на развитие водоснабжения — 13 миллиардов тенге, на развитие ЖКХ — 4 миллиарда тенге.

«Безусловно, каждое государство проводит информационную политику, это важная часть расходов любого бюджета, от нее отказаться нельзя, но сопоставить расходы по этой и другим статьям налогоплательщик имеет право», — указал белорусский эксперт.

По информации Transparency International, в странах с высоким коррупционным риском примерно 20−25% средств, выделяемых на госзакупки, тратятся неэффективно, то есть разворовываются, из них примерно половина — это прямые откаты и взятки, вторая половина — неэффективное расходование средств, связанное с покупкой чего-то ненужного, некачественного.

«Таким образом, 20%, или 9,6 миллиарда тенге, можно спокойно отправить на важные социальные нужды населения. Это то, что вы можете требовать у политиков и чиновников, а если они будут отзывчивы к вашим требованиям, то пойдут вам навстречу и помогут вам, как налогоплательщикам, сэкономить эти деньги и улучшить другие социальные программы», — заключил Ковалкин.

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