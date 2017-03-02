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18:16 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев подписал указ о выделении триллиона тенге из Нацфонда на оздоровление банковского сектора

Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал указ о выделении денег из Нацфонда на оздоровление банковского сектора, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Документ опубликован на портале информационно-правовой системы нормативных правовых актов РК «Әділет».

«Постановляю: выделить целевой трансферт из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2017 год в размере 1 (один) триллион 92 (девяносто два) миллиарда 941 (девятьсот сорок один) миллион 288 (двести восемьдесят восемь) тысяч 400 (четыреста) тенге для оздоровления банковского сектора», — говорится в тексте указа Президента РК от 14 февраля 2017 года № 421.

Также в документе говорится, что указ вводится в действие со дня его подписания.

В середине февраля заместитель председателя Нацбанка РК Олег Смоляков озвучил решение правительства выделить Фонду проблемных кредитов два триллиона тенге, которые пойдут на выкуп проблемных кредитов банков. В конце января Президент Назарбаев в своем ежегодном Послании народу заявил о необходимости «перезагрузки» финансового сектора страны и оздоровления банковского сектора.

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