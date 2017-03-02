Сирийская армия при поддержке ВКС России освободила Пальмиру от ИГ

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В первый раз боевики из террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) установили контроль над Пальмирой, которая является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, в середине мая 2015 года. Они причинили масштабные разрушения древним храмам, памятникам и гробницам. 13 февраля Минобороны РФ опубликовало видеодоказательства уничтожения боевиками ИГ памятников Пальмиры. На кадрах, сделанных российским беспилотником, отчетливо видно, что террористы взорвали процениум — центральную часть древнего римского театра и колонны тетрапилона — прямоугольного здания, возведенного в 270 году нашей эры. Это были главные достопримечательности древнего города.

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27 марта 2016 года сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации полностью очистили Пальмиру от джихадистов ИГ. Однако в конце года террористы вновь установили контроль над городом, а сирийские войска начали повторную операцию по возвращению Пальмиры. 26 февраля Минобороны Сирии обнародовало кадры боевых действий в районе Пальмиры, на которых видно, что в операции сирийских войск задействованы вертолеты и бронетехника. В район боевых действий, судя по видео, направлена тяжелая огнеметная система «Солнцепек». Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1А «Солнцепек» российского производства использует шасси танка Т-72, представляет собой модификацию ТОС-1 «Буратино». На вооружении системы — 24 неуправляемых ракетных снаряда. Дальность стрельбы системы — 6 км. 1 марта сирийский военный источник сообщил «Интерфаксу», что сирийская правительственная армия завершает освобождение цитадели в исторической части Пальмиры от боевиков террористической группировки ИГИЛ. «Цитадель почти освобождена», — сказал источник.