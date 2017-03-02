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17:36 (мск), источник: Интерфакс

Сирийская армия при поддержке ВКС России освободила Пальмиру от ИГ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU — Вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС России завершили операцию по взятию Пальмиры, доложил в четверг президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В первый раз боевики из террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) установили контроль над Пальмирой, которая является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, в середине мая 2015 года. Они причинили масштабные разрушения древним храмам, памятникам и гробницам.

13 февраля Минобороны РФ опубликовало видеодоказательства уничтожения боевиками ИГ памятников Пальмиры. На кадрах, сделанных российским беспилотником, отчетливо видно, что террористы взорвали процениум — центральную часть древнего римского театра и колонны тетрапилона — прямоугольного здания, возведенного в 270 году нашей эры. Это были главные достопримечательности древнего города.

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27 марта 2016 года сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации полностью очистили Пальмиру от джихадистов ИГ. Однако в конце года террористы вновь установили контроль над городом, а сирийские войска начали повторную операцию по возвращению Пальмиры.

26 февраля Минобороны Сирии обнародовало кадры боевых действий в районе Пальмиры, на которых видно, что в операции сирийских войск задействованы вертолеты и бронетехника. В район боевых действий, судя по видео, направлена тяжелая огнеметная система «Солнцепек». Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1А «Солнцепек» российского производства использует шасси танка Т-72, представляет собой модификацию ТОС-1 «Буратино». На вооружении системы — 24 неуправляемых ракетных снаряда. Дальность стрельбы системы — 6 км.

1 марта сирийский военный источник сообщил «Интерфаксу», что сирийская правительственная армия завершает освобождение цитадели в исторической части Пальмиры от боевиков террористической группировки ИГИЛ. «Цитадель почти освобождена», — сказал источник.

Фоторепортаж
«Мин нет»

По его словам, цитадель не входила в линию обороны боевиков, но представляет интерес как важная высота и символ. «Недооценивать этот факт нельзя, взятие цитадели — тактический успех», — сказал сирийский военный источник. При этом он отмечал, что «до завершения операции еще далеко» и что «основные бои еще впереди».

Вечером 1 марта сайт российского телеканала «Звезда» опубликовал первые кадры из освобожденной от игиловцев цитадели Пальмиры.

2 марта сообщалось, что ударные вертолеты поддерживают операцию сирийской армии против боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) в районе Пальмиры. На официальном видео Минобороны Сирии, опубликованном в четверг на портале Youtube, два вертолета Ми-24, отстреливая тепловые ловушки, наносят удары по позициям боевиков. На видео показана подбитая бронетехника боевиков и обезвреженный пояс террориста-смертника. Согласно указателю, который виден на кадрах, бои идут в трех километрах от Пальмиры. Судя по видео, боевиков выбивают с высот на подступах к Пальмире.

Комментарии
9
Семен Брагилевский
Ну и ладненько...
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Александр Моисеев
В Ираке пока что пытаются уже четвёртый месяц освободить всего лишь Мосул, который в 5 раз меньше Алеппо. Весь Ирак освободить не удастся, это уже ясно. Не помогает и активная переброска боевиков в Сирию. Боевики не желают идти под удары ВКС РФ!
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Николай Литвинов
Побольше бы нам таких сказок, и так до тех пор, пока ИГИЛ совсем не исчезнет с лица земли.
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