Сирийская армия при поддержке ВКС России освободила Пальмиру от ИГ

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В первый раз боевики из террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) установили контроль над Пальмирой, которая является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, в середине мая 2015 года. Они причинили масштабные разрушения древним храмам, памятникам и гробницам.
13 февраля Минобороны РФ опубликовало видеодоказательства уничтожения боевиками ИГ памятников Пальмиры. На кадрах, сделанных российским беспилотником, отчетливо видно, что террористы взорвали процениум — центральную часть древнего римского театра и колонны тетрапилона — прямоугольного здания, возведенного в 270 году нашей эры. Это были главные достопримечательности древнего города.
27 марта 2016 года сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации полностью очистили Пальмиру от джихадистов ИГ. Однако в конце года террористы вновь установили контроль над городом, а сирийские войска начали повторную операцию по возвращению Пальмиры.
26 февраля Минобороны Сирии обнародовало кадры боевых действий в районе Пальмиры, на которых видно, что в операции сирийских войск задействованы вертолеты и бронетехника. В район боевых действий, судя по видео, направлена тяжелая огнеметная система «Солнцепек». Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1А «Солнцепек» российского производства использует шасси танка Т-72, представляет собой модификацию ТОС-1 «Буратино». На вооружении системы — 24 неуправляемых ракетных снаряда. Дальность стрельбы системы — 6 км.
1 марта сирийский военный источник сообщил «Интерфаксу», что сирийская правительственная армия завершает освобождение цитадели в исторической части Пальмиры от боевиков террористической группировки ИГИЛ. «Цитадель почти освобождена», — сказал источник.
По его словам, цитадель не входила в линию обороны боевиков, но представляет интерес как важная высота и символ. «Недооценивать этот факт нельзя, взятие цитадели — тактический успех», — сказал сирийский военный источник. При этом он отмечал, что «до завершения операции еще далеко» и что «основные бои еще впереди».
Вечером 1 марта сайт российского телеканала «Звезда» опубликовал первые кадры из освобожденной от игиловцев цитадели Пальмиры.
2 марта сообщалось, что ударные вертолеты поддерживают операцию сирийской армии против боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) в районе Пальмиры. На официальном видео Минобороны Сирии, опубликованном в четверг на портале Youtube, два вертолета Ми-24, отстреливая тепловые ловушки, наносят удары по позициям боевиков. На видео показана подбитая бронетехника боевиков и обезвреженный пояс террориста-смертника. Согласно указателю, который виден на кадрах, бои идут в трех километрах от Пальмиры. Судя по видео, боевиков выбивают с высот на подступах к Пальмире.