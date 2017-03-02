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18:04 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Нижегородские депутаты намерены сотрудничать с Госсоветом Татарстана

Делегация Законодательного собрания Нижегородской области во главе с Ольгой Щетининой находится в Татарстане с трехдневным визитом.

Депутаты регионов обменялись опытом, отобрали перспективные для сотрудничества проекты и обсудили развитие российского образования. Об этом сообщает Inkazan.

В рамках встречи депутатов, зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов рассказал об аспектах и основных направлениях деятельности Госсовета республики. В частности, нижегородцы обратили внимание на работу Координационного совета, объединяющего членов партии «Единая Россия’в законодательных органах власти разного уровня.

В свою очередь, Щетинина рассказала о работе Фонда поддержки региона, который создан для финансирования наставлений избирателей, направленных депутатам. Она добавила, что в отличие от Татарстана, нижегородцы могут пользоваться правом законодательной инициативы.

«Мы рады здесь присутствовать и познакомиться с опытом республики в различных сферах, в своем регионе задачу развития туристического потенциала мы считаем одной из приоритетных. Кроме того, Нижний Новгород также готовится принять Чемпионат мира по футболу, поэтому опыт Татарстана в этом плане для нас интересен», — заявила Щетинина.

Парламентарии обоих регионов наметили проекты, в рамках которых можно было бы установить прочное сотрудничество, в том числе — между Молодежными палатами законодательных органов регионов.

Тем не менее, основная цель визита в Татарстан — это участие в форуме «Образование России», в рамках которого говорится о качестве и доступности российского образования. Завтра нижегородские депутаты примут участие в пленарном заседании в присутствии главы РТ Рустама Минниханова.

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