Шойгу доложил Путину о взятии Пальмиры

Ранее СМИ сообщили, что вооруженные силы Сирии ведут зачистку западных районов Пальмиры после выхода из них боевиков террористической группировки ДАИШ (запрещена в Казахстане).

Отмечалось, что экстремисты массово оставляют свои позиции, в большинстве случаев почти не оказывая никакого сопротивления. Покидая город, они минируют после себя дороги и жилые дома. Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем террористов ДАИШ (запрещена в Казахстане) с середины мая 2015 года.