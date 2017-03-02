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18:08 (мск), источник: Tengrinews

Шойгу доложил Путину о взятии Пальмиры

Бойцы сирийской армии при поддержке союзного ополчения и ВКС России завершили операцию по взятию Пальмиры. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Tengrinews

Ранее СМИ сообщили, что вооруженные силы Сирии ведут зачистку западных районов Пальмиры после выхода из них боевиков террористической группировки ДАИШ (запрещена в Казахстане).

Отмечалось, что экстремисты массово оставляют свои позиции, в большинстве случаев почти не оказывая никакого сопротивления. Покидая город, они минируют после себя дороги и жилые дома. Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем террористов ДАИШ (запрещена в Казахстане) с середины мая 2015 года.

Однако в декабре 2016 года город вновь был захвачен террористами. Боевики успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Бэла и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали от рук террористов и здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей.

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