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18:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп предложил пост советника по России и Европе критику Путина

Администрация президента США Дональда Трампа предложила Фионе Хилл — известному критику российского лидера Владимира Путина — стать советником по России и Европе в Совете национальной безопасности. Об этом сообщает Foreign Policy.

Источник: Brookings Institution

Хилл — гражданка США и Великобритании, выпускница Гарварда, сотрудница Брукингского института, автор многих книг о России, знаток российской и советской истории и русского языка, учившаяся в том числе в Московском институте иностранных языков имени Мориса Тореза. Она работала на американскую разведку с 2006 по 2009 годы и неоднократно выступала в прессе с критикой Путина.

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В 2013 году она выпустила биографию российского президента, где предостерегла его оппонентов от недооценки стратегических способностей Путина и его умения находить слабые места противников — по мнению Хилл, этому нынешнего российского лидера научили во время работы в КГБ.

После победы Трампа на выборах она также комментировала возможность перезагрузки отношений между двумя странами. «Русские будут переполнены ожиданий, а спустя пять минут они разочаруются, потому что США и России очень трудно сойтись во взглядах», — поясняла она журналу The Atlantic.

Новость о том, что Хилл предложили работу, появилась на фоне скандала с генпрокурором США: демократы призвали его уйти в отставку из-за бесед с послом России.

Ранее сообщалось, что спецкомитет по разведке палаты представителей Конгресса США проведет расследование якобы осуществлявшихся контактов членов штаба Трампа с Россией.

В январе стало известно, что спецслужбы США ведут расследование в отношении возможных связей членов команды Трампа с Россией. В частности, отмечалось, что на руках у следователей имеются данные о неких финансовых транзакциях.

Трамп неоднократно отвергал эти обвинения.

Комментарии
5
Иван Петров
О, Господи! Это хто? Ещё одна Псаки?
Или Трампу вкус отказал, что такую страхолюдину себе в советники?
Зачем такие фотки на ночь выкладывать? Как я теперь засну?
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А Б
Хорошо, что советником Трампа по РФ назначена именно г-жа Хилл. Она трезво и адекватно оценивает обстановку в РФ, т.к. прекрасно знает жизнь в стране. Она неоднократно критиковала подход ВВП к формированию отношений с США, называя его виновником ухудшения американо-российских отношений. Таклй подход позволит администрации США реально оценивать характер взаимоотношений с РФ и не впадать в необоснованную эйфорию от контактов с ВВП.
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конь педальный
Пойду лучше на украинские новости. Напишу им комплиментов, пусть опять забанят.
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