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18:20 (мск), источник: Sputniknews.kz

Кожамжаров предложил сократить должности в корпусе А

АСТАНА, 2 мар — Sputnik. Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров проинформировал главу государства Нурсултана Назарбаева о текущей деятельности агентства, а также доложил о проводимой работе в рамках реализации плана нации «100 конкретных шагов», сообщила пресс-служба Акорды.

Источник: Sputniknews.kz

Президент подчеркнул важность внедряемой бонусной системы стимулирования государственных служащих путем сокращения незанятых вакантных позиций в центральных государственных и местных исполнительных органах и перераспределения средств фонда оплаты труда.

Кожамжаров рассказал о ходе проведения аттестации государственных служащих корпуса Б, отметив хорошие результаты аттестуемых. По информации председателя агентства, высшая аттестационная комиссия провела 14 заседаний, на республиканском уровне более 700 служащих уже прошли собеседования.

Председатель агентства также доложил о предложениях по реформированию управленческого корпуса А, которые предполагают сокращение некоторых должностей, отнесенных к этой категории служащих.

Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимости проведения качественной работы по борьбе с коррупцией и ее системному предупреждению.

«Уголовное преследование должно осуществляться строго в рамках законодательства. Нельзя задерживать граждан без веских обоснований и доказательств», — отметил Нурсултан Назарбаев.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

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