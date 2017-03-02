Кожамжаров предложил сократить должности в корпусе А

Президент подчеркнул важность внедряемой бонусной системы стимулирования государственных служащих путем сокращения незанятых вакантных позиций в центральных государственных и местных исполнительных органах и перераспределения средств фонда оплаты труда.

Кожамжаров рассказал о ходе проведения аттестации государственных служащих корпуса Б, отметив хорошие результаты аттестуемых. По информации председателя агентства, высшая аттестационная комиссия провела 14 заседаний, на республиканском уровне более 700 служащих уже прошли собеседования.

Председатель агентства также доложил о предложениях по реформированию управленческого корпуса А, которые предполагают сокращение некоторых должностей, отнесенных к этой категории служащих.

Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимости проведения качественной работы по борьбе с коррупцией и ее системному предупреждению.

«Уголовное преследование должно осуществляться строго в рамках законодательства. Нельзя задерживать граждан без веских обоснований и доказательств», — отметил Нурсултан Назарбаев.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.