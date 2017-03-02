Египетский суд оправдал экс-президента страны Хосни Мубарака

Слушания по делу продолжались весь четверг. В итоге судья пришел к выводу, что бывший президент, приговоренный ранее к пожизненному заключению, невиновен в инкриминируемых ему деяниях.

Также суд отклонил ходатайство родственников погибших во время демонстраций, просивших возобновить производство по гражданским искам, которые были поданы ими к Мубараку.

Решение суда окончательное и не подлежит обжалованию.