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18:38 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Египетский суд оправдал экс-президента страны Хосни Мубарака

Высший апелляционный суд в Египте оправдал бывшего президента страны Хосни Мубарака по делу об убийстве демонстрантов во время массовых акций протеста против его правления в 2011 году.

Источник: AP 2017

Слушания по делу продолжались весь четверг. В итоге судья пришел к выводу, что бывший президент, приговоренный ранее к пожизненному заключению, невиновен в инкриминируемых ему деяниях.

Также суд отклонил ходатайство родственников погибших во время демонстраций, просивших возобновить производство по гражданским искам, которые были поданы ими к Мубараку.

Решение суда окончательное и не подлежит обжалованию.

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