Египетский суд оправдал экс-президента страны Хосни Мубарака
Высший апелляционный суд в Египте оправдал бывшего президента страны Хосни Мубарака по делу об убийстве демонстрантов во время массовых акций протеста против его правления в 2011 году.
Высший апелляционный суд в Египте оправдал бывшего президента страны Хосни Мубарака по делу об убийстве демонстрантов во время массовых акций протеста против его правления в 2011 году.
Слушания по делу продолжались весь четверг. В итоге судья пришел к выводу, что бывший президент, приговоренный ранее к пожизненному заключению, невиновен в инкриминируемых ему деяниях.
Также суд отклонил ходатайство родственников погибших во время демонстраций, просивших возобновить производство по гражданским искам, которые были поданы ими к Мубараку.
Решение суда окончательное и не подлежит обжалованию.