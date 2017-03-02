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19:45 (мск), источник: Publika.md

Вопрос отставки главы Минздрава не поддержали в парламенте

Вопрос отставки министра здравоохранения Руксанды Главан не поддержали в парламенте. За проголосовали только 28 депутатов при необходимом минимуме в 51.

Источник: Publika.md

Вотум недоверия главе минздрава выдвинули социалисты. Они выразили недовольство пересмотром тарифов на медицинские услуги. Сама глава минздрава назвала это дешевым популизмом и уточнила, что новые тарифы никак не скажутся на доступе пациентов к медуслугам.

Сейчас у 86% граждан Молдовы есть страховой полис, который покрывает медицинские расходы.

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