Вопрос отставки главы Минздрава не поддержали в парламенте
Вопрос отставки министра здравоохранения Руксанды Главан не поддержали в парламенте. За проголосовали только 28 депутатов при необходимом минимуме в 51.
Вопрос отставки министра здравоохранения Руксанды Главан не поддержали в парламенте. За проголосовали только 28 депутатов при необходимом минимуме в 51.
Вотум недоверия главе минздрава выдвинули социалисты. Они выразили недовольство пересмотром тарифов на медицинские услуги. Сама глава минздрава назвала это дешевым популизмом и уточнила, что новые тарифы никак не скажутся на доступе пациентов к медуслугам.
Сейчас у 86% граждан Молдовы есть страховой полис, который покрывает медицинские расходы.