Вопрос отставки главы Минздрава не поддержали в парламенте

Вотум недоверия главе минздрава выдвинули социалисты. Они выразили недовольство пересмотром тарифов на медицинские услуги. Сама глава минздрава назвала это дешевым популизмом и уточнила, что новые тарифы никак не скажутся на доступе пациентов к медуслугам.

Сейчас у 86% граждан Молдовы есть страховой полис, который покрывает медицинские расходы.