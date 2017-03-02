Парламент одобрил ужесточение наказания за агрессивное вождение

Закон касается водителей, которые любят громко сигналить, резко тормозить, а также использовать неприличные выражения и жесты в общении с другими участниками дорожного движения. По данным статистики, именно агрессивное вождение чаще всего становится причиной аварий.

«В 2016 году из-за неосторожного вождения произошло 115 аварий, в которых погибли 19 человек. 31 ДПТ произошло, когда водители пошли на маневр в неположенном месте, в результате шесть человек погибли и 51 пострадал», — сказал главный специалист ГИП Юлиан Стрэину.

Агрессивных водителей ждет штраф до тех тысяч леев и шесть штрафных пунктами. Также им грозит до 40 часов общественных работ или арест на 30 суток. Независимо от наказания, нарушителей лишат прав минимум на полгода.

Водители новый закон приветствуют.

«Вождение в наших условиях — постоянный стресс. Некоторых водителей следует немного успокоить, и тогда все будет в порядке».

Новые поправки в Административный кодекс вступят в силу после опубликования в «Официальном мониторе».