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19:43 (мск), источник: Publika.md

Парламент одобрил ужесточение наказания за агрессивное вождение

Любители агрессивного вождения рискуют провести месяц за решеткой. Это наказание одно из нескольких, которые предусматривают поправки в Административный кодекс. Они прошли утверждение в парламенте и вступят в силу после опубликования в «Официальном мониторе».

Источник: Publika.md

Закон касается водителей, которые любят громко сигналить, резко тормозить, а также использовать неприличные выражения и жесты в общении с другими участниками дорожного движения. По данным статистики, именно агрессивное вождение чаще всего становится причиной аварий.

«В 2016 году из-за неосторожного вождения произошло 115 аварий, в которых погибли 19 человек. 31 ДПТ произошло, когда водители пошли на маневр в неположенном месте, в результате шесть человек погибли и 51 пострадал», — сказал главный специалист ГИП Юлиан Стрэину.

Агрессивных водителей ждет штраф до тех тысяч леев и шесть штрафных пунктами. Также им грозит до 40 часов общественных работ или арест на 30 суток. Независимо от наказания, нарушителей лишат прав минимум на полгода.

Водители новый закон приветствуют.

«Вождение в наших условиях — постоянный стресс. Некоторых водителей следует немного успокоить, и тогда все будет в порядке».

Новые поправки в Административный кодекс вступят в силу после опубликования в «Официальном мониторе».

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