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21:26 (мск), источник: Newtimes.kz

Премьер-министра попросили изменить время в двух областях РК

Премьер-министра попросили изменить время в Кызылординской и Костанайской областях. В таком случае эти регионы смогут перейти на один часовой пояс с западом страны, передает КТК.

Источник: Newtimes.kz

На данный момент Казахстан разделен на два часовых пояса: четыре западных области и все остальные — с разницей в один час. Такой формат ввели 12 лет назад. И с тех пор не прекращаются споры вокруг двух регионов, которые находятся посередине. И вот сегодня о них заговорили и в Сенате. Депутат Мурат Бахтиярулы просит вернуть в регионы географическое время: оно совпадает со временем западных областей. А все потому, что переход в другой пояс негативно повлиял на здоровье населения. Из-за этого люди, по словам Бахтиярулы, чаще болеют, не высыпаются, пребывают в плохом настроении и совершают много ДТП. Особенно страдают школьники, которым приходится слишком рано вставать.

«Это негативно отражается на здоровье детей, на их успеваемости. Об этом говорят учителя и врачи. За 10 лет среди детей школьного возраста возросла заболеваемость. Территория Кызылординской области примерно находится между 53 и 68 меридианами, поэтому чётко наблюдается часовая разница. Учитывая, что восстановление географического времени не потребует никаких финансовых затрат, мы надеемся, что будет принято правильное решение», — сказал депутат сената парламента РК Мурат Бахтиярулы.

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