Новым послом Молдавии в РФ назначат советника президента Андрея Негуцу

Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава Молдавии, комментируя консультации, которые он провел с премьер-министром Павлом Филипом по вопросу назначения новых послов.

Я уже говорил, что подпишу указ о назначении посла только в том случае, если кандидат на эту должность будет защищать интересы Республики Молдова. Негуца - опытный дипломат, который соответствует этим критериям, что неоднократно доказал на деле

В среду правительство Молдавии утвердило отзыв Дмитрия Брагиша — посла республики в России. В кабинете министров отказались комментировать это решение, однако оно могло быть связано с противоречиями между президентом и контролирующей правительство правящей коалицией проевропейских партий. Так, на прошлой неделе Филип направил президенту список из девяти кандидатур на должности глав дипмиссий, среди которых были одобренные правительством посланники в США, Китае, Австрии, Франции, Великобритании, а также постпред при ООН.

Однако Додон отказался утвердить послов в Белоруссии, Великобритании и Австрии, куда предполагалось назначить соратников премьера по правящей Демократической партии: Владимира Чобану, Игоря Клипия и Валерию Шейкан. Глава Молдавии объяснил это решение тем, что «не назначит послами тех, кто не будет защищать интересы страны».

Ранее Додон потребовал отозвать из Румынии посла Михая Грибинчу, который подверг критике решение главы Молдавии отменить указ о предоставлении молдавского гражданства бывшему президенту Румынии Траяну Бэсеску, который открыто выступает за ликвидацию молдавского государства и его слияние с Румынией. Однако кабинет министров не согласился с этим требованием Додона.

Как сообщили молдавские СМИ со ссылкой на информированные источники, после этого у президента с премьером состоялось несколько «жестких разговоров», касающихся назначения послов. Конфликт с назначением послов не единственный. Ранее Додон, который был избран всенародно, отказался утверждать министра обороны, выступающего за сближение Молдавии с НАТО, а также выступил за отставку других чиновников, которые представляют правящую в Молдавии коалицию проевропейских партий и были обвинены в коррупции.