СМИ узнали об обысках в доме кандидата в президенты Франции Фийона

В доме кандидата в президенты Франции от «Республиканцев» Франсуа Фийона прошли обыски. Об этом сообщила газета Le Рarisien со ссылкой на свои источники.

Собеседники издания сообщили, что обыски проводились утром в четверг, 2 марта, сотрудниками Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговых преступлениями (Oclciff) в доме супругов Фийон в седьмом округе Парижа.

Обыски проводятся в рамках расследования, которое французская прокуратура открыла 24 февраля, отмечает издание. Тогда было объявлено, что следствие открыто против «неустановленных лиц» по обвинению в хищении государственных средств, неправильном использовании публичных фондов, а также соучастии в сокрытии этих преступлений.