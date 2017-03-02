СМИ узнали об обысках в доме кандидата в президенты Франции Фийона
В доме Франсуа Фийона — кандидата в президенты Франции от партии «Республиканцы» — прошли обыски, узнала Le Рarisien. Ранее Фийону вручили повестку в суд для предъявления обвинений.
В доме Франсуа Фийона — кандидата в президенты Франции от партии «Республиканцы» — прошли обыски, узнала Le Рarisien. Ранее Фийону вручили повестку в суд для предъявления обвинений.
В доме кандидата в президенты Франции от «Республиканцев» Франсуа Фийона прошли обыски. Об этом сообщила газета Le Рarisien со ссылкой на свои источники.
Собеседники издания сообщили, что обыски проводились утром в четверг, 2 марта, сотрудниками Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговых преступлениями (Oclciff) в доме супругов Фийон в седьмом округе Парижа.
Обыски проводятся в рамках расследования, которое французская прокуратура открыла 24 февраля, отмечает издание. Тогда было объявлено, что следствие открыто против «неустановленных лиц» по обвинению в хищении государственных средств, неправильном использовании публичных фондов, а также соучастии в сокрытии этих преступлений.
Накануне Фийон получил повестку в суд по этому разбирательству. «Мой адвокат сообщил мне, что меня вызвали в суд 15 марта для предъявления обвинений», — рассказал кандидат в президенты во время
Об этом 25 января написал популярный французский еженедельник Canard enchaine. При этом, как отмечало издание, само по себе трудоустройство родственников не является преступлением, однако никаких результатов деятельности Пенелопы Фийон обнаружить не удалось.
Сам Фийон отрицает обвинения в фиктивном трудоустройстве супруги и утверждает, что она получала деньги за работу в парламенте законно.
Он также извинился перед французами за то, что его супруга Пенелопа была трудоустроена в парламент и получала там зарплату.