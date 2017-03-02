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22:01 (мск), источник: РБК

СМИ узнали об обысках в доме кандидата в президенты Франции Фийона

В доме Франсуа Фийона — кандидата в президенты Франции от партии «Республиканцы» — прошли обыски, узнала Le Рarisien. Ранее Фийону вручили повестку в суд для предъявления обвинений.

Источник: РИА "Новости"

В доме кандидата в президенты Франции от «Республиканцев» Франсуа Фийона прошли обыски. Об этом сообщила газета Le Рarisien со ссылкой на свои источники.

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Собеседники издания сообщили, что обыски проводились утром в четверг, 2 марта, сотрудниками Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговых преступлениями (Oclciff) в доме супругов Фийон в седьмом округе Парижа.

Обыски проводятся в рамках расследования, которое французская прокуратура открыла 24 февраля, отмечает издание. Тогда было объявлено, что следствие открыто против «неустановленных лиц» по обвинению в хищении государственных средств, неправильном использовании публичных фондов, а также соучастии в сокрытии этих преступлений.

Накануне Фийон получил повестку в суд по этому разбирательству. «Мой адвокат сообщил мне, что меня вызвали в суд 15 марта для предъявления обвинений», — рассказал кандидат в президенты во время пресс-конференции. При этом Фийон подчеркнул, что не собирается сниматься с предвыборной гонки.

Речь идет об обвинениях, согласно которым Фийон, будучи еще депутатом французского парламента в 1998–2002 годах, якобы фиктивно трудоустроил свою супругу Пенелопу в качестве своего помощника
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Об этом 25 января написал популярный французский еженедельник Canard enchaine. При этом, как отмечало издание, само по себе трудоустройство родственников не является преступлением, однако никаких результатов деятельности Пенелопы Фийон обнаружить не удалось.

Сам Фийон отрицает обвинения в фиктивном трудоустройстве супруги и утверждает, что она получала деньги за работу в парламенте законно.

Он также извинился перед французами за то, что его супруга Пенелопа была тру​доустроена в парламент и получала там зарплату.

Комментарии
22
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
С"сыкотно им ...полная кончита..и эти чупачупсы ещё нас учат..АБспит и не знает...снится ему пальмадемайорка...ну,проснётся всё нам обьяснит
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Константин
Синдром Стросс-Кана? Внаглую убирают неугодных/несогласных?
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вася полянский
чё деится то чё деится! люди добрые хранцузы стыд потеряли в политической борьбе!
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