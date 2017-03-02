Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Как правильно расставить мебель в гостиной
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
«Исчезнет через 60 дней»: Захарченко предрек гибель Украины
"Нагло кричал, что я виновата": Поргина об аварии
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Работа, которая вас убивает
Британец выжил после удаления девяти органов
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
16Скончался Виталий Чуркин
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
2 марта, источник: РИА Новости

Трамп заявил, что полностью доверяет Сешнсу

ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью доверяет генеральному прокурору Джеффу Сешнсу, который оказался в центре скандала из-за того, что на слушаниях в конгрессе несколько недель назад скрыл свои контакты с российским послом Сергеем Кисляком.

Источник: Reuters

В ходе поездки на военную базу в штате Виргиния Трамп заявил, что «полностью» доверяет Сешнсу, передает агентство Рейтер.

Читайте также
Генпрокурор США ответил на обвинения в сокрытии контактов с Москвой

Кроме того, президент сказал, что не считает, что Сешнс должен брать самоотвод по делу о расследовании якобы имевшего место «вмешательства» России в выборы в США в 2016 году, как того требуют демократы и часть республиканцев в конгрессе.

Ранее в газете Washington Post появилась информация о том, что Сешнс в 2016 году дважды разговаривал с послом России. Сешнс в то время был сенатором США и поддерживал предвыборную кампанию Трампа.

При этом Сешнс не сообщил об этих разговорах, отвечая на соответствующий вопрос в ходе январских слушаний в сенате по рассмотрению его кандидатуры на пост главы минюста.

На этом основании демократы требуют отставки генпрокурора. Сам Сешнс заявил, что не обсуждал с российскими представителями выборов, но сказал, что готов взять самоотвод в случае соответствующего расследования.

Комментарии
5
Юрий
Все, кому доверяет Трамп, разговаривали с русскими дипломатами и рано или поздно их вычислят, выгонят и останется Трамп один.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Юра+Ира=Л...!
Проститя,люди добрыя!Лет двадцать назад обсчалси с американцем проклятым..Родину продал,вся секреты вылажил..Казните,низзя помилавать..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
засрульки беззаботные
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Зачем Молдавия отзывает посла из России
Сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила Пальмиру от ИГ
Додон назвал имя нового посла Молдавии в России
Стала известна причина взрыва на шахте во Львовской области
СМИ: в доме кандидата в президенты Франции Фийона прошли обыски
Второй человек в «Аль-Каиде» убит в Сирии
Биткоин стал дороже золота
Спорт
Тренерский штаб сборной России не устраивает поведение Кокорина По словам главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, футболисты национальной команды должны соответствующе себя вести как на поле, так и вне его
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за $100 000 Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего» Второй сезон подряд певица и актриса играет мать-одиночку и коррумпированного лейтенанта полиции
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
В Петербурге выросло качество отделки новых квартир
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь