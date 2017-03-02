В ходе поездки на военную базу в штате Виргиния Трамп заявил, что «полностью» доверяет Сешнсу, передает агентство Рейтер.

Кроме того, президент сказал, что не считает, что Сешнс должен брать самоотвод по делу о расследовании якобы имевшего место «вмешательства» России в выборы в США в 2016 году, как того требуют демократы и часть республиканцев в конгрессе.

Ранее в газете Washington Post появилась информация о том, что Сешнс в 2016 году дважды разговаривал с послом России. Сешнс в то время был сенатором США и поддерживал предвыборную кампанию Трампа.

При этом Сешнс не сообщил об этих разговорах, отвечая на соответствующий вопрос в ходе январских слушаний в сенате по рассмотрению его кандидатуры на пост главы минюста.

На этом основании демократы требуют отставки генпрокурора. Сам Сешнс заявил, что не обсуждал с российскими представителями выборов, но сказал, что готов взять самоотвод в случае соответствующего расследования.