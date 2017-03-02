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22:26 (мск), источник: Капитал

Порошенко пока не готовится ко второму сроку, — АП

Работа по подготовке к обеспечению второго срока Петра Порошенко на посту не ведется, сообщил глава администрации президента Украины Игорь Райнин.

Источник: Капитал

«Сразу скажу, что никакие “штабы” в регионах не разворачиваются и не формируются. Лучшая подготовка к президентской кампании — это наличие результата. Президент уже принял много судьбоносных решений для страны, для ее безопасности и сохранения целостности», — сказал Райнин в интервью LIGA.net, опубликованном в четверг.

Он также считает, что Порошенко «спас страну от разрыва».

«По моему мнению, из политических лидеров, Порошенко сегодня единственный, кто в состоянии и дальше удерживать и объединять страну», — добавил глава его администрации.

Как сообщалось ранее, опрос «Социса» и «Рейтинга» показал, что по состоянию на декабрь прошлого года за Порошенко отдали бы свои голоса 9,6% опрошенных, за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 9,4%, за одного из лидеров «Оппозиционного блока» Юрия Бойко — 6,3% респондентов.

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