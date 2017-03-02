Послы ЕС продлили санкции против Януковича еще на год
КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Послы
КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Послы
«Решение принято в отношении 15 лиц», — сообщили в Совете.
Завтра это решение будет утверждено Советом ЕС с опубликованием в Официальном журнале в субботу.
6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в отношении бывших высших должностных лиц времен президентства Януковича. Последний раз санкции были продлены год назад. В сентябре прошлого года трибунал Суда ЕС признал незаконными санкции против