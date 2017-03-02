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22:45 (мск), источник: Капитал

Кабмин может продлить чрезвычайные меры в энергетике до конца года

Кабинет министров Украины может продлить чрезвычайные меры в энергетике до конца 2017 года из-за торговой блокады Донбасса, заявил в четверг вице-премьер Владимир Кистион, передает Newsone.

Источник: Капитал

«В настоящее время есть три сценария развития событий (из-за торговой блокады Донбасса). Это действие временных чрезвычайных мер до 1 июня. Второй сценарий — действие временных мер до 1 сентября. И (третий сценарий) — действие временных мер до конца 2017 года», — заявил Кистион.

По его словам, пока правительство считает наиболее привлекательным вариантом продление чрезвычайных мер до 1 июня.

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