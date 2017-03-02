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22:43 (мск), источник: Ipress.ua

Безвизовый режим для украинцев заработает в июне, — Совет ЕС

Безвизовый режим для граждан Украины со странами Европейского Союза вступит в силу в июне 2017 года.

Источник: Ipress.ua

Об этом заявили Укринформу в Мальтийском председательстве при Совете ЕС.

«Быстрое утверждение странами-членами визовой либерализации для Украины означает, что она вступит в силу в июне», — заявили в Мальтийском председательстве.

2 марта комитет постоянных представителей при Совете ЕС утвердил текст соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины. Голосование ЕП относительно резолюции по безвизу для Украины запланировано на 5 апреля.

Решение о визовой либерализации для Украины еще должен утвердить комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел. После этого решение будет вынесено на голосование в Европарламенте и окончательно утверждено Советом ЕС на уровне министров.

28 февраля Совет ЕС, Еврокомиссия и Европарламент достигли предварительного соглашения по визовой либерализации для украинцев.

27 февраля Совет ЕС одобрил механизм приостановления безвизового режима с третьими странами. Таким образом, Украина может получить безвизовый режим после окончательного вступления в силу механизма его прекращения.

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