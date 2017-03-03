Рогозин оценил качества нового посла Молдовы в РФ

По словам Додона, Негуца — опытный дипломат, который будет защищать интересы Молдавии.

С чем связан внезапный отзыв предыдущего посла, остается неизвестным. Предполагается, что причина — в противоречиях между президентом и правительством Молдовы.

С чем связан внезапный отзыв предыдущего посла, остается неизвестным. Предполагается, что причина — в противоречиях между президентом и правительством Молдовы.

Кроме того, президент РМ отказался утверждать некоторые кандидатуры из списка новых послов. Список был прислан Додону премьер-министром Молдовы Павлом Филипом, поскольку окончательно утверждает послов именно президент.

В частности, Додон отказался назначить послами в Австрию, Белоруссию и Великобританию близких премьеру людей из правящей Демократической партии. По словам Додона, у него нет уверенности, что эти люди будут защищать интересы Молдовы.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что знает Негуцу как серьезного человека и партнера.

«Знаю Андрея со времени совместной работы в качестве руководителей национальных парламентских делегаций в ПАСЕ. Серьезный человек и партнер», — написал политик в Twitter.