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00:24 (мск), источник: Actualitati.md

Рогозин оценил качества нового посла Молдовы в РФ

Андрей Негуца, советник по внешней политике президента Молдовы Игоря Додона, станет новым послом Молдавии в РФ вместо внезапно отозванного Дмитрия Брагиша.

Источник: Actualitati.md

По словам Додона, Негуца — опытный дипломат, который будет защищать интересы Молдавии.

С чем связан внезапный отзыв предыдущего посла, остается неизвестным. Предполагается, что причина — в противоречиях между президентом и правительством Молдовы.

Кроме того, президент РМ отказался утверждать некоторые кандидатуры из списка новых послов. Список был прислан Додону премьер-министром Молдовы Павлом Филипом, поскольку окончательно утверждает послов именно президент.

В частности, Додон отказался назначить послами в Австрию, Белоруссию и Великобританию близких премьеру людей из правящей Демократической партии. По словам Додона, у него нет уверенности, что эти люди будут защищать интересы Молдовы.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что знает Негуцу как серьезного человека и партнера.

«Знаю Андрея со времени совместной работы в качестве руководителей национальных парламентских делегаций в ПАСЕ. Серьезный человек и партнер», — написал политик в Twitter.

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