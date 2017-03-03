Рогозин оценил качества нового посла Молдовы в РФ
Андрей Негуца, советник по внешней политике президента Молдовы Игоря Додона, станет новым послом Молдавии в РФ вместо внезапно отозванного Дмитрия Брагиша.
Андрей Негуца, советник по внешней политике президента Молдовы Игоря Додона, станет новым послом Молдавии в РФ вместо внезапно отозванного Дмитрия Брагиша.
По словам Додона, Негуца — опытный дипломат, который будет защищать интересы Молдавии.
Кроме того, президент РМ отказался утверждать некоторые кандидатуры из списка новых послов. Список был прислан Додону
В частности, Додон отказался назначить послами в Австрию, Белоруссию и Великобританию близких премьеру людей из правящей Демократической партии. По словам Додона, у него нет уверенности, что эти люди будут защищать интересы Молдовы.
«Знаю Андрея со времени совместной работы в качестве руководителей национальных парламентских делегаций в ПАСЕ. Серьезный человек и партнер», — написал политик в Twitter.