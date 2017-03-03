Кабмин Украины упростил порядок оформления украинских виз

«Теперь консульский сбор будет составлять $65 вместо нынешних $85 за одноразовую, $130 за двукратную и $180 за многократную визу», — написал И. Липтуга на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, новый порядок оформления украинских виз также предполагает ряд упрощений для граждан, которые ранее получали визы стран Шенгенской зоны, США, Канады, Японии, Австралии.

«Больше не нужно будет оформлять приглашения в ОВИРах, а можно будет это сделать на бланке организации, или любое физлицо сможет оформить его у нотариуса», — отметил И. Липтуга.