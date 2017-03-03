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00:17 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Кабмин Украины упростил порядок оформления украинских виз

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил новый порядок оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через территорию страны, сообщил глава департамента туризма и курортов Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Иван Липтуга.

Источник: Telegraf.com.ua

«Теперь консульский сбор будет составлять $65 вместо нынешних $85 за одноразовую, $130 за двукратную и $180 за многократную визу», — написал И. Липтуга на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, новый порядок оформления украинских виз также предполагает ряд упрощений для граждан, которые ранее получали визы стран Шенгенской зоны, США, Канады, Японии, Австралии.

«Больше не нужно будет оформлять приглашения в ОВИРах, а можно будет это сделать на бланке организации, или любое физлицо сможет оформить его у нотариуса», — отметил И. Липтуга.

Кроме того, заявители на получение виз смогут подавать и получать документы дистанционно — по почте. В скором времени планируется ввести возможность отправлять и получать документы в электронном формате, со штрих-кодом.

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