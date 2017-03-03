Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
Немцы и китайцы едут лечиться в Россию
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
«Не люблю запреты»: изменилось ли отношение детей к курениюУ подростков узнали, влияет ли на них борьба взрослых с курением
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"Он нагло стал кричать, что я виновата": Поргина об аварии
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Работа, которая вас убивает
Британец выжил после удаления девяти органов
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
16Скончался Виталий Чуркин
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
00:10 (мск), источник: 112.ua

В НАБУ подтвердили задержание Насирова в «Феофании»

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило задержание главы ГФС Романа Насирова в больнице «Феофания». Об этом заявляют в пресс-службе Антикоррупционного бюро, сообщает «Интерфакс-Украина».

Источник: 112.ua

«Да, это правда. Его задержали в рамках “газового дела”», — сообщили в пресс-службе НАБУ.

При этом в Антикоррупционном бюро не сообщают, что именно инкриминируют главе Государственной фискальной службы.

Ранее народный депутат от фракции «БПП» Сергей Лещенко сообщил о задержании главы ГФС Романа Насирова в больнице «Феофания».

Также НАБУ проводило следственные действия в Государственной фискальной службе по делу о «газовой схеме» нардепа Александра Онищенко. В частности, был также допрошен глава ГФС Роман Насиров.

Как известно, НАБУ подозревает беглого депутата Онищенко в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

19 июня суд арестовал 10 лиц, задержанных 15 июня в «газовом деле», в котором также фигурирует народный депутат Александр Онищенко. По предварительным данным, в результате разоблаченной газовой схемы государству был нанесен ущерб на сумму 3 млрд грн, из которых 1,6 млрд — это средства, полученные от перепродажи газа посредниками и выведенные через фиктивные предприятия. 1,3 млрд — это неоплаченная сумма ренты за пользование недрами.

Заметим, НАБУ считает Валерия Постного вместе с Олегом Рябошапкой организаторами преступной схемы по хищению газа, добытого в рамках договоров совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча». Им обоим было предъявлено подозрение в легализации доходов, полученных преступным путем.

Позже был задержан 11-й фигурант — Свиченко Сергей Алексеевич, руководитель ООО «Надра Геоцентр».

Следствием установлено, что вся цепочка посредников, начиная от участников договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча» и заканчивая победителями торгов, которые реализовывали газ конечным потребителям, была подконтрольна народному депутату Украины Александру Онищенко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп прокомментировал сообщение СМИ о сокрытии генпрокурором контактов с послом РФ
Сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила Пальмиру от ИГ
Трамп заявил о доверии генпрокурору, обвиненному в связях с РФ
Додон назвал имя нового посла Молдавии в России
Стала известна причина взрыва на шахте во Львовской области
СМИ: в доме кандидата в президенты Франции Фийона прошли обыски
Второй человек в «Аль-Каиде» убит в Сирии
Биткоин стал дороже золота
Спорт
Тренерский штаб сборной России не устраивает поведение Кокорина По словам главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, футболисты национальной команды должны соответствующе себя вести как на поле, так и вне его
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за $100 000 Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего» Второй сезон подряд певица и актриса играет мать-одиночку и коррумпированного лейтенанта полиции
Недвижимость
Рынок жилья Петербурга лишился трехкомнатных квартир
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Тысячи петербуржских квартир остались без покупателей
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь