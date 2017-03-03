В НАБУ подтвердили задержание Насирова в «Феофании»

При этом в Антикоррупционном бюро не сообщают, что именно инкриминируют главе Государственной фискальной службы.

«Да, это правда. Его задержали в рамках “газового дела”», — сообщили в пресс-службе НАБУ.

Также НАБУ проводило следственные действия в Государственной фискальной службе по делу о «газовой схеме» нардепа Александра Онищенко. В частности, был также допрошен глава ГФС Роман Насиров.

Как известно, НАБУ подозревает беглого депутата Онищенко в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

19 июня суд арестовал 10 лиц, задержанных 15 июня в «газовом деле», в котором также фигурирует народный депутат Александр Онищенко. По предварительным данным, в результате разоблаченной газовой схемы государству был нанесен ущерб на сумму 3 млрд грн, из которых 1,6 млрд — это средства, полученные от перепродажи газа посредниками и выведенные через фиктивные предприятия. 1,3 млрд — это неоплаченная сумма ренты за пользование недрами.

Заметим, НАБУ считает Валерия Постного вместе с Олегом Рябошапкой организаторами преступной схемы по хищению газа, добытого в рамках договоров совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча». Им обоим было предъявлено подозрение в легализации доходов, полученных преступным путем.

Позже был задержан 11-й фигурант — Свиченко Сергей Алексеевич, руководитель ООО «Надра Геоцентр».

Следствием установлено, что вся цепочка посредников, начиная от участников договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча» и заканчивая победителями торгов, которые реализовывали газ конечным потребителям, была подконтрольна народному депутату Украины Александру Онищенко.