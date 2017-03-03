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09:51 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Андрей Шорец подвел итоги реформы ЖКХ

Все ли запланированное сбылось? Удалось ли поднять качество обслуживания на должный уровень и снизить затраты?

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Горячая вода в кранах, чистота во дворе и подъездах, исправный лифт и теплые батареи. Из всего этого складывается хорошее впечатление о ЖКХ — сфере сложной и непонятной для жильца, но очень чувствительной, потому что всегда рядом и на виду. Как сделать быт каждого человека комфортным, а работу управдома незаметной, недорогой и качественной? Причем в особых национальных условиях, когда жилье в стране на 95% частное, а с развитием частной инициативы по управлению общей собственностью — проблема. Два года назад Минск решился на радикальные реформы. Все ли запланированное сбылось? Удалось ли поднять качество обслуживания на должный уровень и снизить затраты? Об этом обозреватель СБ беседует с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем.

— Андрей Викторович, быть реформатором непросто в принципе, но если объект перемен ЖКХ, то все сложнее многократно. Можете подвести первые итоги: что удалось, а где, образно говоря, набили шишки?

— Реформа ЖКХ Минска включала пять основных шагов. Это разделение функций заказчика и подрядчика. Раньше были ЖРЭО и ЖЭСы. Сами себе заказывали работу, выполняли и оплачивали. Мы сломали эту систему полностью. Разграничили функции рабочих по техобслуживанию, текущему ремонту, уборке подъездов и территорий, оказанию дополнительных платных услуг. Создали единую диспетчерскую 115. Городская аварийная служба перешла на круглосуточный режим работы. Единый расчетно-справочный центр организовали и передали почти всю механизированную коммунальную технику и непрофильные сети спецпредприятиям. Что получили? Вместо 141 организации в ЖКХ города осталось 58. Почти на четверть снизилась численность работников. Это минус 3,4 тысячи человек. За 2016 год получено 29 млн рублей экономии затрат. Уровень возмещения населением расходов на техническое обслуживание многоэтажных домов вырос вдвое: он был всего 39% в 2015-м и уже 89,7% по итогам 2016 года.

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Как это стало возможно? Все наши государственные ЖЭУ стали хозрасчетными подразделениями, подрядчиками, имеющими в своем составе профессиональные бригады с четко обозначенными функциями. Все виды работ — техобслуживание жилфонда, лифтов и их замену, благоустройство, уборку придомовой территории и подъездов, текущий, капитальный ремонт и санитарное содержание вспомогательных помещений — заказчик выставляет на открытый конкурс. В тендере может запросто принять участие и любая коммерческая организация, отвечающая определенным требованиям. Так вот только на тендерах в 2016 году ЖКХ Минска сэкономило 35% от суммы, затраченной на те же услуги годом ранее. Это 65 млн рублей. От 5% по техобслуживанию до 41% по капитальному ремонту. На уборке придомовой территории за счет конкуренции снизили затраты на 16%, на санитарном содержании подъездов — на 22%. Еще один важный эффект схемы заказчик — подрядчик: оплачивалось только то, что реально выполнялось. В итоге не были профинансированы работы на 5,5 млн рублей. Больше всего (11%) — по уборке мест общего пользования и придомовой территории.

— Готовясь к интервью, внимательно изучила свою жировку. За уборку подъезда с каждого жильца в моем доме взяли не 53 копейки, как положено по тарифам, а всего 41. Это, наверное, как раз и есть экономия, о которой вы говорите. Но если уборщикам меньше заплатили, значит, они меньше чем положено убрали. Сделали плохо и дешево, а ведь цель реформы — дешево и хорошо. Победа частных компаний в тендерах на уборку подъездов не дала должного качества. Как быть?

— Бытует мнение: частник придет и решит проблемы в ЖКХ. Не получилось. Хотя к нам на тендеры пришли профессиональные коммерческие компании. Они, не имея опыта работы в жилье, взяли непосильные объемы работ, не отработали систему качества. Объясняли им. Наказывали рублем. Есть и ошибки, и недочеты. Но наряду с этим много нового и интересного коммерсанты привнесли. Например, у одной из компаний бригада дома убирает. Причем первый этаж — каждый день. Хотя общее правило: два раза в неделю сухая уборка. За свой счет устанавливают счетчики на воду, берут техусловия в Водоканале, экономят. Работали с моющим пылесосом. Отказываться от частных компаний не будем. Конкуренция нужна. Сегодня коммерсанты убирают только в 5 ЖЭУ из 48. Но даже сам факт того, что, образно говоря, в спину уборщикам из ЖЭУ дышит конкурент, дал положительный эффект — минус 40% жалоб по санитарному состоянию жилфонда. Требование одно: должно быть чисто! И это проверит и жилец, и заказчик.

— До начала реформ нам активно рекламировали новую персону в ЖКХ — хаус-мастера. С ними получилось все, как планировали?

— Раньше у нас был работник ЖЭСа, который по заявке приходил или не приходил. Мог работать качественно и нет. Сейчас хаус-мастера закреплены за каждым домом. Люди знают, кому звонить, если, предположим, не горит лампочка в подъезде, холодно в квартире. В доме есть один хозяин, который занимается профилактикой и устранением проблем с водой, теплом и электроэнергией. Средняя зарплата — около 600 рублей. Прямо связана с количеством заявок. Задача — непрерывное предоставление всех коммунальных услуг в квартиру, профремонт и обследование. К слову, за недостоверную информацию 6 человек уволили. Некоторые сидят на голом окладе — 350 рублей. Непросто все. Человеческий фактор. Но наводим порядок. Главный итог — меньше стало аварий и нештатных ситуаций. И минус 22% обоснованных претензий к уровню 2015 года.

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— В СБ по-прежнему поступают письма с жалобами на службу 115. Их суть: плохо справляется. И все чаще смесители устанавливают, унитазы чинят и пробивают засоры не ЖЭУ, а коммерческие компании. В чем проблема?

— В единой диспетчерской службе — 132 человека вместо 390, которые были в ЖЭСах и работали только до конца рабочего дня. Да, есть нюансы. Но надо понимать: идет отладка принципиально новой системы. Каждый разговор клиента с диспетчером записан. У них есть приказ: заявка должна быть выполнена в любое удобное для заявителя время. Кроме того, ЖКХ Минска готово к открытому диалогу с жильцом. Каждый двадцатый минчанин воспользовался сайтом службы 115.бел. Размещают информацию, фото, факты. Интерактивное общение снимает множество вопросов. Единый расчетно-справочный центр свел к минимуму влияние человеческого фактора в начислении платы за услуги. Вы сегодня можете получить любую информацию о своем доме, платежах, начислении субсидий, обратившись в любой (!) РСЦ. Соглашусь, ахиллесова пята службы 115 — дополнительные бытовые услуги. Работаем над этим. Уже в нынешнем году начнем проводить конкурсы среди коммерческих организаций, которые получат право выполнять услуги населению по быту. Непременные условия для участия в тендере: наличие аттестованного персонала, гарантия на выполненные работы, умеренные цены. Взамен — объемы работ.

— У нас в подъездах запрещено курить. Есть административное наказание. До 30 базовых величин. Но насколько знаю, количество взысканий к курильщикам минимально. Очень трудно привлечь к ответственности и жильца-дебошира, собачника, который выгуливает питомца на детской площадке и не убирает за ним. Как быть с этим? Не взять ли на вооружение опыт экзотической страны Сингапур, где штрафов масса и их уровень от 400 до 1.000 долларов?

— Не уверен, что сейчас самое время поднимать уровень штрафных санкций к нарушителям порядка в доме, но то, что процедуру привлечения их к ответственности надо срочно упрощать, факт. Сегодня основной аргумент в суде — не видеозапись, а свидетельские показания соседей. Но станет ли сосед жаловаться на соседа?

— Говорят, с момента начала реформы в городе участились случаи, когда товарищества собственников просятся на обслуживание в ЖЭУ. Это правда?

— В Минске более 8 тысяч многоквартирных домов обслуживаются государственными ЖЭУ, в том числе около 260 товариществ собственников из 700 с лишним. 60% ЖСПК также приходят к нам. Желающих больше. Но всех ЖЭУ не могут принять, тем более если есть какая-то задолженность, проблемы с техдокументацией. Тенденция нынешнего момента — администрации районов массово назначают уполномоченных по управлению домами товариществ собственников, когда выявлены нарушения финансово-хозяйственной деятельности (кстати, 11 товариществ в 2017 году будет проверять госконтроль). Организовываем избрание новых органов управления, наводим порядок. Если самостоятельно это сделать у граждан не получается.

— Каков, на ваш взгляд, общий итог первого года реформы? Плюсов больше?

— За исключением некоторых шероховатостей, нам все намеченное удалось. Думаю, совершенствование системы ЖКХ города надо продолжать. Направление правильное, а над инструментами решения проблем будем работать.

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