Андрей Шорец подвел итоги реформы ЖКХ
Все ли запланированное сбылось? Удалось ли поднять качество обслуживания на должный уровень и снизить затраты?
Все ли запланированное сбылось? Удалось ли поднять качество обслуживания на должный уровень и снизить затраты?
Горячая вода в кранах, чистота во дворе и подъездах, исправный лифт и теплые батареи. Из всего этого складывается хорошее впечатление о ЖКХ — сфере сложной и непонятной для жильца, но очень чувствительной, потому что всегда рядом и на виду. Как сделать быт каждого человека комфортным, а работу управдома незаметной, недорогой и качественной? Причем в особых национальных условиях, когда жилье в стране на 95% частное, а с развитием частной инициативы по управлению общей собственностью — проблема. Два года назад Минск решился на радикальные реформы. Все ли запланированное сбылось? Удалось ли поднять качество обслуживания на должный уровень и снизить затраты? Об этом обозреватель СБ беседует с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем.
— Андрей Викторович, быть реформатором непросто в принципе, но если объект перемен ЖКХ, то все сложнее многократно. Можете подвести первые итоги: что удалось, а где, образно говоря, набили шишки?
— Реформа ЖКХ Минска включала пять основных шагов. Это разделение функций заказчика и подрядчика. Раньше были ЖРЭО и ЖЭСы. Сами себе заказывали работу, выполняли и оплачивали. Мы сломали эту систему полностью. Разграничили функции рабочих по техобслуживанию, текущему ремонту, уборке подъездов и территорий, оказанию дополнительных платных услуг. Создали единую диспетчерскую 115. Городская аварийная служба перешла на круглосуточный режим работы. Единый
Как это стало возможно? Все наши государственные ЖЭУ стали хозрасчетными подразделениями, подрядчиками, имеющими в своем составе профессиональные бригады с четко обозначенными функциями. Все виды работ — техобслуживание жилфонда, лифтов и их замену, благоустройство, уборку придомовой территории и подъездов, текущий, капитальный ремонт и санитарное содержание вспомогательных помещений — заказчик выставляет на открытый конкурс. В тендере может запросто принять участие и любая коммерческая организация, отвечающая определенным требованиям. Так вот только на тендерах в 2016 году ЖКХ Минска сэкономило 35% от суммы, затраченной на те же услуги годом ранее. Это 65 млн рублей. От 5% по техобслуживанию до 41% по капитальному ремонту. На уборке придомовой территории за счет конкуренции снизили затраты на 16%, на санитарном содержании подъездов — на 22%. Еще один важный эффект схемы заказчик — подрядчик: оплачивалось только то, что реально выполнялось. В итоге не были профинансированы работы на 5,5 млн рублей. Больше всего (11%) — по уборке мест общего пользования и придомовой территории.
— Готовясь к интервью, внимательно изучила свою жировку. За уборку подъезда с каждого жильца в моем доме взяли не 53 копейки, как положено по тарифам, а всего 41. Это, наверное, как раз и есть экономия, о которой вы говорите. Но если уборщикам меньше заплатили, значит, они меньше чем положено убрали. Сделали плохо и дешево, а ведь цель реформы — дешево и хорошо. Победа частных компаний в тендерах на уборку подъездов не дала должного качества. Как быть?
— Бытует мнение: частник придет и решит проблемы в ЖКХ. Не получилось. Хотя к нам на тендеры пришли профессиональные коммерческие компании. Они, не имея опыта работы в жилье, взяли непосильные объемы работ, не отработали систему качества. Объясняли им. Наказывали рублем. Есть и ошибки, и недочеты. Но наряду с этим много нового и интересного коммерсанты привнесли. Например, у одной из компаний бригада дома убирает. Причем первый этаж — каждый день. Хотя общее правило: два раза в неделю сухая уборка. За свой счет устанавливают счетчики на воду, берут техусловия в Водоканале, экономят. Работали с моющим пылесосом. Отказываться от частных компаний не будем. Конкуренция нужна. Сегодня коммерсанты убирают только в 5 ЖЭУ из 48. Но даже сам факт того, что, образно говоря, в спину уборщикам из ЖЭУ дышит конкурент, дал положительный эффект — минус 40% жалоб по санитарному состоянию жилфонда. Требование одно: должно быть чисто! И это проверит и жилец, и заказчик.
— До начала реформ нам активно рекламировали новую персону в ЖКХ —
— Раньше у нас был работник ЖЭСа, который по заявке приходил или не приходил. Мог работать качественно и нет. Сейчас
— В СБ
— В единой диспетчерской службе — 132 человека вместо 390, которые были в ЖЭСах и работали только до конца рабочего дня. Да, есть нюансы. Но надо понимать: идет отладка принципиально новой системы. Каждый разговор клиента с диспетчером записан. У них есть приказ: заявка должна быть выполнена в любое удобное для заявителя время. Кроме того, ЖКХ Минска готово к открытому диалогу с жильцом. Каждый двадцатый минчанин воспользовался сайтом службы 115.бел. Размещают информацию, фото, факты. Интерактивное общение снимает множество вопросов. Единый
— У нас в подъездах запрещено курить. Есть административное наказание. До 30 базовых величин. Но насколько знаю, количество взысканий к курильщикам минимально. Очень трудно привлечь к ответственности и
— Не уверен, что сейчас самое время поднимать уровень штрафных санкций к нарушителям порядка в доме, но то, что процедуру привлечения их к ответственности надо срочно упрощать, факт. Сегодня основной аргумент в суде — не видеозапись, а свидетельские показания соседей. Но станет ли сосед жаловаться на соседа?
— Говорят, с момента начала реформы в городе участились случаи, когда товарищества собственников просятся на обслуживание в ЖЭУ. Это правда?
— В Минске более 8 тысяч многоквартирных домов обслуживаются государственными ЖЭУ, в том числе около 260 товариществ собственников из 700 с лишним. 60% ЖСПК также приходят к нам. Желающих больше. Но всех ЖЭУ не могут принять, тем более если есть
— Каков, на ваш взгляд, общий итог первого года реформы? Плюсов больше?
— За исключением некоторых шероховатостей, нам все намеченное удалось. Думаю, совершенствование системы ЖКХ города надо продолжать. Направление правильное, а над инструментами решения проблем будем работать.