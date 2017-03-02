Генпрокурор США прокомментировал встречи с российским послом

Источник: AP 2017

«Хочу совершенно четко заявить, что у меня никогда не было встреч с россиянами или посредниками по поводу [избирательной] кампании Трампа», — сказал генпрокурор, отметив также, что он не передавал российской стороне какие-либо данные.

По словам Сешнса, на встречах с послом РФ Сергеем Кисляком, которые происходили по инициативе последнего, обсуждались вопросы терроризма и конфликт на Украине

При этом он добавил, что не помнит, разговаривал ли с Кисляком на политические темы. Генпрокурор также заявил, что добровольно отказывается от участия в расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.

Я беру самоотвод по вопросам, касающимся кампании Трампа Джефф Сешнс Генпрокурор США

Ранее 2 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «полностью» доверяет Джеффу Сешнсу. В то же время он отметил, что был не в курсе контактов генпрокурора с российским послом.

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